Kreisliga A3: Salzstetten kann Vorsprung noch weiter ausbauen

In der Kreisliga A3 warten noch zwei Spieltage bis zur Winterpause. Für die Teams ist noch alles drin, allerdings hat der Spitzenreiter Vorsprung und der Verfolger nun spielfrei.
Die Sportfreunde Salzstetten waren in der Vorrunde das Maß aller Dinge und sind ihrer Favoritenrolle auf den direkten Wiederaufstieg bis dato gerecht geworden. Mit sechs Punkten Vorsprung geht die Mannschaft des Trainertandems Marc Bühler und Daniel Wehle die zweite Saisonhälfte an, die mit der Heimpartie gegen den SV Vollmaringen startet. Die Waldachtäler haben ab dem siebten Spieltag die Tabellenführung übernommen. Es hat nicht den Anschein, dass sich die Sportfreunde in der zweiten Saisonhälfte von ihrem Weg, ins Bezirksoberhaus aufzusteigen, abbringen lassen.