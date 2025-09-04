Kreisliga A3: Primus Bitz steht auf dem Prüfstand

Die A3 ist die „Rappelkiste“ der vier A-Ligen des Fußballbezirks Schwarzwald-Zollern: Sage und schreibe 45 Tore fielen in den sieben Begegnungen des ersten Spieltages. Denn im Nachholspiel am Dienstagabend setzte sich der SV Dotternhausen II mit 8:0 bei Bezirksligaabsteiger FSV Schwenningen durch und sicherte sich so Rang zwei hinter den Sportfreunden Bitz, die zum Auftakt mit 13:2 erfolgreich waren.

Dotternhausen II düpiert Bezirksligaabsteiger FSV Schwenningen „Das war eine starke Leistung, die unsere gute und harte Vorbereitung wieder gespiegelt hat. Die Jungs sind ganz gut drauf und ziehen toll mit“, lobt SVD-Trainer Peter Hammerdinger seine Mannschaft. Am Sonntag bekommt es die Bezirksliga-Reserve im ersten Heimspiel mit Aufsteiger SGM Dürbheim/Mahlstetten zu tun, der gegen den SV Tuningen zum Auftakt 2:2 spielte. „Natürlich wollen wir unser erstes Heimspiel gewinnen und damit den Auftaktsieg bestätigen“, sagt Hammerdinger, der aber den Gegner als stark einschätzt. „Die SGM ist in der Kreisliga B3 mit 13 Punkten Vorsprung Meister geworden und hat auch beim 2:2 gegen Tuningen ihre Qualitäten gezeigt. Wir sind gewarnt. Dennoch wollen wir unser Spiel durchsetzen und die Punkte am Ende bei uns in Dotternhausen behalten.“

Auf Bitz wartet „ein anderes Kaliber“

Eine weitaus schwerere Aufgabe als gegen Fatih Spor Spaichingen wartet auch auf Tabellenführer Bitz, der beim SV Böttingen gastiert. Der Vorjahres-Fünfte der A3 trennte sich im Auftaktspiel 2:2 von der SGM Frittlingen/Wilflingen. „Das ist ein anderes Kaliber“, weiß der Bitzer Trainer Tolga Yigitbas.

Spannendes Nachbarschaftsduell in Nusplingen am Samstag

Der zweite Spieltag wird bereits am Samstag eröffnet mit dem Nachbarschaftsduell zwischen der SGM Nusplingen/Obernheim und der SGM Gosheim/Wehingen. Für den Bezirksligaabsteiger aus dem Bäratal war das 1:1 bei der SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen laut Trainer Enrio Sisto ein „erster kleiner Rückschlag“. So sollen nun gegen die Spielgemeinschaft vom Heuberg die ersten drei Punkte her, doch das Team von Trainer Stefan Förg ließ zum Saisonstart mit einem 5:1-Erfolg gegen den FC Winterlingen aufhorchen.

„Alte Bekannte“ unter sich

Zwei „alte Bekannte“ treffen ebenfalls aufeinander, wenn die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim, die zum Start 6:0 beim FC Onstmettingen erfolgreich war, die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingn empfängt. Allerdings hat das Dilger-Team die Gäste in keiner guten Erinnerung: Beide Duelle in der Vorsaison gingen an die Kicker aus den Balinger Teilgemeinden. Auf erste Punkte hofft der FC Winterlingen, der aber mit Frittlingen/Wilflingen auf einen schweren Gegner trifft. Gleiches gilt für den FC Onstmettingen, der es aber beim SV Tuningen ebenfalls nicht leicht haben wird.