Kreisliga A3: Primus Bitz steht auf dem Prüfstand

Auf die Sportfreunde Bitz wartet in der Kreisliga A3 in Böttingen keine leichte Aufgabe. Der SV Dotternhausen II will nach seinem Kantersieg nachlegen.
Die A3 ist die „Rappelkiste“ der vier A-Ligen des Fußballbezirks Schwarzwald-Zollern: Sage und schreibe 45 Tore fielen in den sieben Begegnungen des ersten Spieltages. Denn im Nachholspiel am Dienstagabend setzte sich der SV Dotternhausen II mit 8:0 bei Bezirksligaabsteiger FSV Schwenningen durch und sicherte sich so Rang zwei hinter den Sportfreunden Bitz, die zum Auftakt mit 13:2 erfolgreich waren.