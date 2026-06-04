Kreisliga A3: Offene Fragen – Bildechingen/Nordstetten und Co. gefordert

Am letzten Spieltag wird noch die Frage geklärt, wer direkt in die „Liga Sorgenlos“ absteigt und wer auf dem Relegationsplatz landet und nachsitzen muss.
Gute Chancen dazu hat der SV Gündringen und sein Interimstrainer Markus Bradtke. Der Baisinger, der die Mannschaft ab der Winterpause übernahm und eine an sich gute Bilanz aufweisen kann, gibt sich keine Illusionen mehr hin. „Wir werden den Abstieg nicht mehr verhindern können. Unser Unentschieden vom vergangenen Sonntag gegen die SGM Rexingen/Dettingen/Betra war zu wenig. Unserem Hauptkonkurrenten um den Klassenerhalt Bildechingen/Nordstetten genügt bereits ein Unentschieden gegen die Vöhringer Zweite und sie hätten zumindest den direkten Abstieg verhindert. Die werden ihr Spiel gewinnen. Da bin ich mir sicher.“ Selbst wenn dann die Gündringer ihr letztes Saisonspiel in Horb gewinnen sollte, wäre dies zu wenig und der Abstieg des SV Gündringen stünde fest.