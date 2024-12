Kreisliga A3: Nach torreichem Sieg – Wittershausen verkürzt Rückstand auf Tabellenführer

1 Die SG Empfingen II (in Rot) holt zu Hause einen Punkt beim Tabellenführer Foto: /Andreas Wagner

Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee bleibt nach dem Unentschieden gegen Empfingen ungeschlagen und führt mit sechs Punkten Vorsprung. Die TSG Wittershausen verkürzt ihren Rückstand.









Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee geht mit einem Vorsprung von sechs Punkten in die Winterpause. Im Spitzenspiel gegen die Empfinger Zweite trennten sich die Teams 1:1. Die TSG Wittershausen konnte mit einem deutlichen Auswärtssieg ihren Rückstand auf den Tabellenführer um zwei Punkte verkürzen. Die SG Altheim-Grünmettstetten kam bei ihrem Auswärtsspiel in Sigmarswangen nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Tabellendritte, die SGM Bildechingen-Nordstetten, setzte sich im Nachbarschaftsduell gegen die Eutinger Zweite durch. Die Saison wird mit zwei Nachholpartien am 9. März fortgesetzt, nachdem Spiele in Tumlingen und Horb wegen des Wetters abgesagt wurden. SG Empfingen II – SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee 1:1 (1:1). Im Spitzenspiel auf dem Empfinger Kunstrasenplatz endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen früh durch Lenny Brendle in Führung (5.), doch die Gäste glichen in der 17. Minute per Elfmeter durch Tobias Schmollinger aus. Die erste Hälfte gehörte den Empfingern, die ihre Konterstärke zeigten, während Ahldorf-Mühlen-Dettensee sich nach und nach ins Spiel kämpfte. In der zweiten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, doch keine Mannschaft konnte den Siegtreffer erzielen. Empfingen hatte in der Schlussphase noch einige Möglichkeiten, aber der Gäste-Torhüter Florian Werth verhinderte einen weiteren Treffer. Das Unentschieden war letztlich gerecht. Tore: 1:0 Lenny Brendle (5.), 1:1 Tobias Schmollinger (17., Foulelfmeter).