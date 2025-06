Kreisliga A3: Klassenerhalt geschafft – Horb jubelt in Nordstetten

In der Kreisliga A3 sind nun auch in Sachen Abstiegskampf alle offenen Fragen geklärt.

Die SGM Talheim hat den Abstieg nicht verhindern können und steigt damit neben der SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen, der SGM Rohrdorf-Eckenweiler/Weitingen, der SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen und der Eutinger Reserve ab. Ein Punkt hätte den Talheimern beim Meister in Ahldorf gereicht und der SV Betzweiler-Wälde wäre anstelle von Talheim abgestiegen. Raphael Hopf hatte aber etwas dagegen. Dieser holt sich mit 47 Toren die Torjägerkanone.

SV Eutingen II - SV Betzweiler-Wälde 4:2 (0:1). Der SV Betzweiler-Wälde bleibt trotz der Niederlage der Liga erhalten. Die Weilemer führten kurz nach der Pause mit 2:0, ehe vor allem Eutingens Spielertrainer Marcel Dettling den Turbo startete. Dettling gelang in Halbzeit zwei ein lupenreiner Hattrick. Die Gäste konnten am Ende aber dennoch den Klassenerhalt feiern. SGM Ahldorf-Mühlen/ Dettensee - SGM Talheim 4:2 (2:1). Auf dem Ahldorfer Sportplatz hätte der Mannschaft von Matthias Dieterle bereits ein Unentschieden gereicht. Doch trotz einer kämpferisch starken Leistung reichte es am Ende nicht. Sven Hayer von Seiten der Hausherren zollte dem Gästeteam Respekt. „Die wären sicherlich nicht abgestiegen, wären sie die ganze Runde so aufgetreten wie heute bei uns. Durch die teilweise etwas respektlosen Kommentare der Talheimer Zuschauer ist bei unseren Spielern der Ehrgeiz geweckt worden.“

Eine Stunde stand die Partie zumindest von Ergebnis auf der Kippe. Ahldorf-Mühlens Torjäger Raphael Hopf, der zuvor einige Chancen hatte liegen lassen, sorgte am Ende dann doch noch für den verdienten Erfolg der Hayer-Truppe. SGM Bildechingen/ Nordstetten - FC Horb 1:3 (1:2). Die Horber haben sich aus eigener Kraft retten können. Im Lokalkampf in Nordstetten gerieten die Neckarstädter früh in Rückstand, konnten die Partie aber noch vor der Pause in Führung gehen. Für den Schlusspunkt sorgte Horbs Goalgetter Bastian Weinstein mit dem dritten Treffer seiner Mannschaft. Für Horbs scheidenden Trainer Bernd Halder ein versöhnliches Ende SV Oberiflingen - SV Tumlingen-Hörschweiler 1:5 (1:3). Auch die Waldachtäler vom SV Tumlingen-Hörschweiler haben sich aus eigener Kraft gesichert. Spielertrainer Oleg Semenov war mit seinen drei Treffern einmal am Erfolg beteiligt. „Ich hatte schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl“, sagte der scheidende Coach nach erfolgreichem Abschluss.