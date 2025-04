Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee gewann in Eutingen sehr souverän und auch die TSG Wittershausen kann langsam aber sicher für die Relegation planen. Im Abstiegskampf feierten die Horber als auch die Talheimer wichtige Erfolge.

SV Eutingen II – SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee 2:8 (0:6). Weniger Mühe als erwartet hatte der Spitzenreiter bei seinem Auswärtsauftritt in Eutingen. Diese machten den Fehler, gegen die Hayer-Truppe mitspielen zu wollen und luden den Gegner zum Toreschießen ein. Ärgerlich aus Sicht der Gäste, dass Treffer Nummer 100 in dieser Saison einem Eigentor der Eutinger entsprang. Am Ende hätten die Gäste locker und leicht auch zweistellig bei der überforderten Eutinger Mannschaft gewinnen können.

SG Altheim-Grünmettstetten – SV Oberiflingen 3:1 (1:0). Die SG Altheim-Grünmettstetten hat ihre Mini-Ergebnis-Krise überwunden und das Verfolgerduell gegen Oberiflingen für sich entscheiden können. Tim Kreidler war dabei der entscheidende Akteuer in den Reihen der Gastgeber. Ein verwandelter Foulelfmeter, verursacht an Julius Schäfer, und eine Volleyabnahme führten zur zwischenzeitlichen 2:0 Führung der Mannschaft von Kevin Haase. Oberiflingen gab sich zu keinem Zeitpunkt der Partie auf und kam nach einem gut getretenen Freistoß auf 1:2 heran. Zwei Minuten später stellte Julius Schäfer nach Zuspiel von Tim Kreidler den alten Abstand fast postwendend wieder her. In der verbleibenden Spielzeit hatten die Gastgeber noch die eine oder andere knifflige Szene zu überstehen.

Leistungssteigerung

SG Rohrdorf-Eckenweiler/Weitingen – TSG Wittershausen 1:3 (1:1). Die TSG Wittershausen hat dank einer Leistungssteigerung nach der Pause den nächsten wichtigen Sieg beim Auswärtsauftritt in Weitingen eingefahren. Die Rohrweiler Spielerkombi konnte zwar zwischenzeitlichen ausgleichen, geriet aber nach der Pause durch den verwandelten Foulelfmeter von Felix Büttner und das 1:3 erzielt von Wittershausens Spielertrainer Jannik Schneider vollends auf die Verliererstraße.

FC Horb – SGM Rexingen/ Dettingen 4:3 (2:1). Ganz wichtiger Dreier für die Horber im Abstiegskampf. Im Duell gegen den Lokalrivalen aus Rexingen/ Dettingen steckten die Horber den Rückstand gut weg und schossen sich im weiteren Verlauf der Partie einen klaren Vorsprung heraus. Diego Gabriel und Bastian Weinstein trafen dabei auf Horber Seite doppelt. Die Gäste konnten nur noch auf 3:4 verkürzen. Tore: 0:1, 4:2 Alexander Maier (12., 61., beide Strafstöße), 2:1, 3:1 Diego Gabriel (38., 46.), 1:1, 4:1 Bastian Weinstein (28., 52.).