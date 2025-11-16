Kreisliga A3: Ein Torhüter rettet den Punkt, der andere schenkt ihn her

Wildes Wochenende in der Kreisliga A3: Die SG Altheim-Grünmettstetten hat beim 0:5 gegen den Leader keine Chance und der FC Horb macht sich das Leben selber schwer.
Die Sportfreunde Salzstetten haben die Vorrunde als Tabellenführer abgeschlossen. Im letzten Vorrundenspiel gegen den Lokalrivalen aus Altheim-Grünmettstetten waren die Sportfreunde beim 5:0-Erfolg ungefährdet. Gästetrainer Kevin Haase monierte den aus Sicht irregulären Treffer zum 2:0 der Gastgeber: „Lukas Wuzik haut unserem Torhüter den Ball aus den Händen, und der Schiedsrichter pfeift kein Foulspiel. Dieser Treffer hat bei uns den Stecker gezogen.“