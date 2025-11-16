Kreisliga A3: Ein Torhüter rettet den Punkt, der andere schenkt ihn her

Wildes Wochenende in der Kreisliga A3: Die SG Altheim-Grünmettstetten hat beim 0:5 gegen den Leader keine Chance und der FC Horb macht sich das Leben selber schwer.

Die Sportfreunde Salzstetten haben die Vorrunde als Tabellenführer abgeschlossen. Im letzten Vorrundenspiel gegen den Lokalrivalen aus Altheim-Grünmettstetten waren die Sportfreunde beim 5:0-Erfolg ungefährdet. Gästetrainer Kevin Haase monierte den aus Sicht irregulären Treffer zum 2:0 der Gastgeber: „Lukas Wuzik haut unserem Torhüter den Ball aus den Händen, und der Schiedsrichter pfeift kein Foulspiel. Dieser Treffer hat bei uns den Stecker gezogen.“

Blitzdoppelpack schlägt gegen Waldachtal ein Damit gehen die Sportfreunde mit einem Vorsprung von sechs Punkten in die Rückrunde. Der SV Tumlingen-Hörschweiler hat seine Auswärtspartie in Empfingen dagegen mit 0:2 verloren. Die Empfinger Zweite sicherte sich den Dreier dank eines Doppelschlags aus der 72. und 74.Spielminute von dem sich die Waldachtäler nicht mehr erholen sollten.

Der TSV Haiterach und die Oberschwandorfer folgen auf Tabellenplatz vier und fünf, gefolgt von der SGM Bildechingen/Nordstetten. Diese kam beim Tabellenschlusslicht in Vöhringen mit einem blauen Auge davon und musste am Ende froh sein, die drei Punkte einstreichen zu können.

Der FC Horb besiegt sich selbst

Der 1. FC Egenhausen feierte einen versöhnlichen Abschluss der Vorrunde. In einer turbulenten Partie hatten die Gäste aus Vollmaringen nach einem Konter sogar den Siegtreffer vor Augen, im Gegenzug gelang Egenhausens Marius Pfender in der Nachspielzeit der Siegtreffer.

Den dritten Sieg in Folge feierte der SV Gündringen im Kellerkracher gegen den FC Horb. Hier entschied ein unglückliches Eigentor des Horber Torhüters die Partie. Der SV Gündringen hat mit diesem Erfolg den Sprung auf den Relegationsplatz gesichert.

Starker Rückhalt im Lokalkampf

TSV Haiterbach – Spvgg Oberschwandorf 1:1 (0:0). Auch der Lokalkampf in Haiterbach fand keinen Sieger. In den ersten 45 Minuten konnten sich die Gastgeber bei ihrem starken Torhüter Timo-Joel Fischer bedanken, dass sie nicht mit einem Rückstand in die Pause gingen. Fischer war auf dem Posten bei den zwei größten Torannäherung von Kemal Loncaric und Laurentiu-Emil Luca in Halbzeit eins. Überraschend harmlos blieben die Haiterbacher im ersten Spielabschnitt nach vorn. Nach der Pause wurde den Gästen nach knapp einer Stunde Spielzeit ein Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Luca zur Oberschwandorfer Führung.

Yannick Bauer rettet einen Punkt für Haiterbach

Die Haiterbacher investierten in der zweiten Halbzeit mehr und kamen kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Nach einer Serie von Eckbällen nahm Yannik Bauer den Ball direkt, und dieser fand den Weg ins Gästetor. Am Ende war das 1:1 ein gerechtes Ergebnis, mit dem beide Mannschaften gut leben konnten.

Tore: 1:0 (Laurentiu-Emil Luca, 62./Foulelfmeter), 1:1 (Yannick Bauer, 85.).