Kreisliga A3: Die Sportfreunde Salzstetten kehren zurück in die Bezirksliga

Die Sportfreunde Salzstetten haben ihre Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg in die Bezirksliga dank eines knappen Auswärtserfolges auf dem Sportplatz in Bildechingen besiegelt.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach aufseiten der Gäste aus dem Waldachtal deren Mittelstürmer Driton Sadriu mit einem schulbuchmäßigen Kopfballtreffer (55.) den Bann. Wenige Minuten im Anschluss sollte Salzstettens Edeltechniker Sinan Burhan mit einem unhaltbaren Freistoßtreffer den Vorsprung der Gäste weiter ausbauen.

Die SGM Bildechingen/Nordstetten, die dem späteren Meister alles abverlangte, konnte nach einem Konter, durch Niklaus Rebmann in der 79. Minute auf 1:2 verkürzen. Bis zum Schlusspfiff und der fünfminütigen Nachspielzeit mussten die Gäste noch um den Sieg zittern.

Nach dem Schlusspfiff brachen bei den Sportfreunden alle Dämme und die Meisterschaft wurde noch ausgiebig mit den eigenen Fans gefeiert.

Zu einem Pflichtsieg kam der SV Gündringen in seinem vorletzten Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Vöhringen. Diese machten es den Bradtke-Mannen richtig schwer und bekamen von diesem ein großes Lob. „Die haben es richtig gut mit ihrem Kader gemacht und haben gut gegen den Ball gespielt, zumal bei ihnen mit Nico Kimmich ein gelernter Verteidiger im Tor stand. Da haben wir uns dann doch recht schwer getan.“ Durch diesen Sieg hat der SV Gündringen den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte verkürzen können.

Kaum Torgefahr

Einen Schritt weiter ist die Empfinger Zweitvertretung, die ihr Sechs-Punkte-Spiel gegen die SGM Rexingen/Dettingen/Betra am Ende souverän mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Rückkehrer Jonas Bucci brachte dabei die Heimelf mit dem ersten Angriff in Führung. Kein guter Start der unter Zugzwang antretenden Gästeelf, die aber auch im weiteren Verlauf nach vorne kaum Torgefahr ausstrahlten. Mit dem 2:0, erzielt von Lenny Brendle, kurz vor der Pause lief die Begegnung weiterhin klar in Richtung der Gastgeber. Diese standen hinten auch nach der Pause weitestgehend sicher und erhöhten in der 75. Minute, erneut durch Brendle, bereits auf 3:0. Mit diesem Sieg hat die Empfinger Mannschaft die Abstiegsplätze verlassen und die SGM Rexingen/Dettingen/Betra ist abgestiegen.

Für die SG Altheim-Grünmettstetten und ihren Trainer Andreas Hug war die verdiente 2:4 Niederlage gegen den SV Tumlingen-Hörschweiler ein Rückschlag in Sachen Klassenerhalt. Die Siegesserie der Hug-Elf ist erst einmal gerissen und die SG ist damit noch nicht endgültig gesichert. Zwei haltbare Gegentreffer und ein verschossener Foulelfmeter waren am Ende des Guten zu viel aus Sicht der Hug-Elf.

Die Entscheidung um den Relegationsplatz nach oben ist damit vertagt. Der TSV Haiterbach, der sein Spiel bereits am Donnerstag in Horb für sich entscheiden konnte, benötigt nur noch einen Punkt aus zwei verbleibenden Spielen.

Im Spiel zwischen der Spvgg Oberschwandorf und den Gästen aus Egenhausen setzen sich die Oberschwandorfer am Ende durch – trotz des Umstandes, dass die Gastgeber ab der achten Spielminute in Unterzahl spielen mussten. Etwas überraschend aus Oberschwandorfer Sicht sah deren Laurentiu-Emil Luca in der 8. Minute glatt Rot. Die Gäste aus Egenhausen zogen aber aus dieser Überzahl keinen Vorteil. Matchwinner auf Oberschwandorfer Seite war deren Doppelpacker Luka Petrovic, der die Partie mit seinen beiden Toren in Halbzeit zwei entscheiden sollte.