Kreisliga A3: Die Sportfreunde Salzstetten kehren zurück in die Bezirksliga

Die Sportfreunde Salzstetten haben ihre Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg in die Bezirksliga dank eines knappen Auswärtserfolges auf dem Sportplatz in Bildechingen besiegelt.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach aufseiten der Gäste aus dem Waldachtal deren Mittelstürmer Driton Sadriu mit einem schulbuchmäßigen Kopfballtreffer (55.) den Bann. Wenige Minuten im Anschluss sollte Salzstettens Edeltechniker Sinan Burhan mit einem unhaltbaren Freistoßtreffer den Vorsprung der Gäste weiter ausbauen.