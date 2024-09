Kreisliga A3: Die SGM Dettlingen-Bittelbronn/ Schopfloch/ Dießen hat ein klares Ziel

1 Die SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen (in Türkis) wird versuchen ihre ersten Saisonpunkte zu erzielen. Foto: Ralph Kunze

Wolfgang Mey hat bei der SGM Dettlingen-Bittelbronn/ Schopfloch/ Dießen klare Aufgaben. Sie möchten den Ligaverbleib erreichen und am kommenden Spieltag endlich die ersten Punkte holen.









Link kopiert



Das Führungstrio steht vor lösbaren Aufgaben. Tabellenführer Ahldorf-Mühlen/Dettensee dürfte normalerweise beim SV Betzweiler-Wälde nicht Gefahr laufen, seine ersten Punkte liegen zu lassen. Gleiches gilt für die TSG Wittershausen, die im Lokalkampf in Sigmarswangen, gegen die bis dato so schwach auftretende Heimelf ebenfalls klar der Favorit ist. Der SC Kaltbrunn hat Heimrecht gegen den SV Eutingen II. Am anderen Tabellenende hoffen die noch punktlosen Mannschaften der SG Empfingen II im Duell gegen den SV Tumlingen-Hörschweiler, sowie die SGM aus dem Dießener Tal gegen die SG Talheim auf etwas Zählbares.