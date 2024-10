Kreisliga A3: Die SG Altheim-Grünmettstetten mit einer Machtdemonstration

1 Der SV Oberiflingen (in Gelb) bekam eine 5:1-Klatsche gegen die SG Altheim-Grünmettstetten. Foto: Andreas Wagner Foto:

Die Mannschaften haben an diesem Spieltag ihre Pflicht erfüllt. Die SG Altheim-Grünmettstetten fügte dem SV Oberiflingen eine unerwartet hohe Niederlage zu.









Link kopiert



An der Tabellenspitze konnten die SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee und die TSG Wittershausen ihre Heimspiele für sich entscheiden. Gleiches gilt für die Verfolger SG Altheim-Grünmettstetten und den SC Kaltbrunn. Am anderen Ende der Tabelle feierten die SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen sowie Empfingen II zwei wichtige Siege. Dagegen wartet die SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen weiterhin auf den ersten Dreier der Kreisliga-Saison . SV Oberiflingen – SG Altheim-Grünmettstetten 1:5 (1:3). Überraschend deutlich hat die SG Altheim-Grünmettstetten das Verfolgerduell in Oberiflingen am Wasserturm für sich entschieden. Die Gastgeber mussten auf Marcel Hagenlocher (krank), Marcel Haug (verletzt) und Tobias Wulzinger (Urlaub) verzichten. Sehenswert war der Führungstreffer der Gäste durch eine Bogenlampe von Sven Saile, die den Heimtorhüter düpierte. Dem schnellen 2:0 der Gäste folgte der Anschlusstreffer von Uwe Haizmann nach einem Eckball. Noch vor der Halbzeit konnten die Gäste ihren Vorsprung nach einem weiteren Eckball auf zwei Treffer ausbauen. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, etwas mutiger nach vorne zu spielen, doch die Tore fielen weiterhin auf der Gegenseite. Zwei Kontertore, erzielt durch Sven Sailes zweiten Treffer und Raphael Singer, schraubten das Ergebnis auf 1:5 aus Sicht der Gastgeber. Die Niederlage fiel, auch nach Ansicht von Gästetrainer Kevin Haase, um zwei Tore zu hoch aus.