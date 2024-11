Kreisliga A3: Deshalb zahlt sich die Konstanz aus

1 Mehmet Özkoyuncu (in Rot) will mit der SGM Bildechingen/Nordstetten möchte im oberen Tabellenbereich bleiben. Foto: Andreas Wagner

Die SGM Bildechingen/Nordstetten belegt Platz sechs und setzt auf Teamarbeit.









Die beiden Spitzenmannschaften der Liga treten auswärts an, wobei die Aufgabe der TSG Wittershausen in Rexingen deutlich anspruchsvoller erscheint, als der Auftritt des Ersten in Talheim. FC Horb – Die SGM Bildechingen/Nordstetten (Sonntag, 14.30 Uhr). Die SGM unter der Leitung von Spielertrainer Mehmet Özkoyuncu spielt eine starke Saison und steht aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Für ganz oben, so Özkoyuncu, wird es jedoch angesichts der beiden Topteams schwer: „Der Unterschied zu den Spitzenmannschaften liegt vor allem in den Spielern wie Raphael Hopf oder Tobias Schmollinger bei der SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee. Diese Ausnahmespieler fehlen uns, und deshalb müssen wir es als Kollektiv richten.“ Diese Strategie scheint gut aufzugehen. Mit 26 Punkten steht die Spielgemeinschaft mitten in einer Vierergruppe hinter den beiden Topteams der Liga. Dass es für ganz oben nicht ganz reichen wird, zeigt sich auch in den Ergebnissen gegen die Spitzenteams: Bis auf das überraschende Unentschieden beim Tabellenführer wurden alle anderen Spiele gegen die führenden Mannschaften verloren. Trotzdem ist Özkoyuncu mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden.