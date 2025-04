Die SGM Rexingen/Dettingen gehört ohne Zweifel zu den positiven Überraschungen im bisherigen Saisonverlauf. Mit Tabellenplatz sechs steht die Mannschaft von Spielertrainer Mahir Savranlioglu besser da, als viele es dem A-Ligisten zugetraut hätten.

Kleiner Rückblick: In der vergangenen Saison musste der A-Ligist lange sogar um den Ligaverbleib in der damaligen Kreisliga A2 kämpfen. Für Rexingens Abteilungsleiter Ferdi Akgün wirkt es sich positiv aus, dass die Aktiven Fußballer aus Betra sich seit dieser Saison der Spielgemeinschaft angeschlossen haben.

„Die haben doch einige richtig gute Fußballer in ihren Reihen, die jetzt unserer Ersten als auch zweiten Mannschaft richtig guttun. Simon Dettling ist unser neuer Abwehrchef und Alexander Maier, an dem wir schon länger dran waren, hat mit 17 Toren als Stürmer richtig eingeschlagen. Wir sind jetzt auch in der Breite des Kaders besser aufgestellt und die Trainingsarbeit trägt Früchte“, freut sich der Rexinger.

Die jüngsten Erfolge haben bei Rexingens Abteilungsleiter Akgün und seinem Team den Ehrgeiz geweckt und sie schielen nach oben. „Wir haben doch auch einige Punkte liegen lassen und könnten in der Tabelle noch besser dastehen. Wir sind dennoch hochzufrieden und unser Trainerteam Mahir Savranlioglu und Jens Pfister macht einen tollen Job. Sie entwickeln die Mannschaft weiter. Darauf lässt sich aufbauen. Vor der Saison war der Ligaverbleib das erste Ziel. Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus für uns“, sagt Akgün.

Ob sein Team am Ende sogar noch um den Relegationsplatz eingreifen wird können, werden die nächsten Spiele zeigen. Die SGM Rexingen/Dettingen spielt noch gegen alle Top Teams, zumeist auf eigenem Terrain. An diesem Spieltag gastiert die abstiegsgefährdete SGM Sulz/Sigmarswangen/ Holzhausen auf dem Sportplatz in Dettingen.