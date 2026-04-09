Kreisliga A3: Dafür will sich die Spvgg Oberschwandorf „wappnen“

Die Oberschwandorfer haben sich zurückgemeldet zuletzt und planen für die neue Saison. Am Sonntag geht es gegen die SGM Rexingen/Dettingen/Betra.
Tabellenführer Salzstetten möchte seine Negativserie zu Hause gegen den 1. FC Egenhausen beenden und nicht Gefahr laufen, dass die Verfolger weiter Boden gut machen. In Haiterbach kommt es am Sonntag zur Wiederholung des Pokalviertelfinals, das am Montag ausgetragen worden war. Der SV Tumlingen-Hörschweiler möchte sich dabei für das Aus im Pokal revanchieren. Auch im Abstiegskampf ist weiterhin für Spannung gesorgt. Vor allem der FC Horb ist im Duell gegen den SV Vollmaringen gehörig unter Zugzwang.