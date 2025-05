Kreisliga A2 Zollern: Spannung oben und unten – wer wird Meister und wer steigt ab?

1 Edwin Sieg (rechts) und sein 1. FC Burladingen werden wohl in der Relegation antreten. Foto: Kara Der letzte Spieltag wird am Samstag um 17.15 Uhr angepfiffen: Im Fokus stehen die Teams aus Hechingen und Burladingen sowie der Abstiegskampf.







Oben und unten herrscht in der Kreisliga A2 vor dem letzten Spieltag noch Spannung: An der Spitze deutet alles auf eine Meisterschaft des FC Hechingen hin. Diese waren zuletzt wenig im Einsatz. In drei der vergangenen fünf Partien konnte der Gegner keine Mannschaft stellen. Wie dies am Samstag beim SV Rangendingen II aussehen wird? Es wäre jedenfalls wünschenswert, wenn die Meisterschaftsentscheidung auf dem grünen Rasen fällt.