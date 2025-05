Fast pünktlich zum Abpfiff öffnete der Himmel in Rangendingen seine Schleusen, kurzzeitig hagelte es sogar. Den Feierlichkeiten des FC Hechingen tat dies jedoch keinen Abbruch. Das Team sichert sich mit dem 4:1 gegen die Zweitvertretung des SVR die Meisterschaft.

Dabei war man sogar für 18 Minuten virtuell gesehen nur auf dem 2. Platz. Während Burladingen in seinem Spiel bereits in Führung lag, dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Ilija Nebrigic den FCH in Führung brachte. In der 45. Minute legte Kaan Akkaya nach einer starken Einzelleistung mit einem platzierten Linksschuss das 2:0 nach. Co-Trainer Vladan Djermanovic: „Ich hatte zwischenzeitlich schon Puls, weil wir einige Chancen liegen gelassen haben. Wir sind sehr froh, es in diesem Herzschlagfinale geschafft zu haben.“

Sieg trotz Unterzahl

Torhüter Cem Kizgin verhinderte zwei Mal mit einer starken Reaktion den Anschlusstreffer, dann schwächte sich Hechingen selber. Kapitän Hermann Gaksteder sah die Gelb-Rote Karte, beides Mal sah er die Verwarnung wegen Meckereien. Die Hechinger haderten zwischenzeitlich lautstark – mit dem aber auch schwachen – Schiedsrichter. Mit dem Treffer von Benjamin Loulendo zum 3:0 war die Partie gegessen, beide Teams trafen anschließend noch einmal.

Daher geht es für den 1. FC Burladingen in die Relegation. Dort trifft das Team von Heinrich David zunächst auf den TSV Laufen/Eyach. Beim 2:0-Heimerfolg über den TSV Boll traf Edwin Sieg (21. und 70. Minute) doppelt. Am Ende entschied also die Tordifferenz das Meisterschaftsrennen.

Geislingen muss in die Relegation

Am anderen Ende der Tabelle musste ebenfalls noch geklärt werden, wer der Relegationsteilnehmer wird. Die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag hatte die Rettung in der eigenen Hand und lieferte ab: Beim SV Heselwangen gab es einen 6:2-Sieg. Julian Sechting, Kai Heinzelmann und Lukas Maichle trafen doppelt.

Gerettet ist auch der TSV Stein: Im direkten Duell mit dem TSV Geislingen gelang ein 1:0-Sieg. Denis Burger erzielte in der 67. Minute das Tor des Tages. Geislingen muss damit in der Relegation um den Klassenverbleib spielen.