Kreisliga A2: TSV Neuhengstett will sich nicht erneut die Punkte klauen lassen

1 Auf Neuhengstett (in Schwarz) wartet ein Kellerduell. Foto: Reutter

Letzte Chance vor der Winterpause, noch einmal Punkte zu sammeln. Dabei haben vor allem die Teams aus dem Keller teils schwere Partien vor sich. Bei der SpVgg Bad Teinach-Zavelstein will der TSV Neuhengstett die Punkte entführen.









Im Kellerduell des 18. Spieltags trifft Tabellenschlusslicht Spvgg Bad Teinach-Zavelstein zu Hause auf den TSV Neuhengstett, der in der Tabelle ebenfalls in der gefährdeten Zone steht. Für Gästetrainer Pierre Burow ist die Ausgangslage vor der Begegnung dennoch klar – drei Punkte sollen her. SpVgg Bad Teinach-Zavelstein – TSV Neuhengstett (Sonntag, 14 Uhr). Im Hinspiel hatte der TSV der Spvgg keine Chance gelassen und einen deutlichen 4:1-Erfolg davongetragen. Für den Gästetrainer ist das vor dem Rückspiel jedoch kein Grund, sich zurückzulehnen: „Bad Teinach-Zavelstein hat im ersten Spiel einen guten Eindruck auf mich gemacht und fast die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe agiert. Daher wundert es mich, dass sie bislang nur vier Punkte erspielen konnten“, so Pierre Burow vor dem erneuten Aufeinandertreffen.