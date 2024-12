Kreisliga A2: TSV Neuhengstett dreht Spiel in Bad Teinach-Zavelstein

TSV Neuhengstett dreht Spiel in Bad Teinach-Zavelstein

1 Der TSV Neuhengstett (in Schwarz) feiert einen wichtigen Sieg gegen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein im Kampf um den Abstieg. Foto: Andreas Reutter

Der TSV Neuhengstett gewinnt das direkte Duell um den Klassenerhalt bei der SpVgg Bad Teinach-Zavelstein und sicherte sich wichtige drei Punkte.









In der Kreisliga A2 ließ der Tabellenführer zwei Punkte liegen, da der TSV Möttlingen gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen nur ein 1:1 erreichte. Für die SGM ist dies ein wichtiger Punkt im Kampf um den Ligaerhalt. Mit diesem Unentschieden hat der TSV nun zwei Punkte Vorsprung auf den Verfolger SGM Oberreichenbach/Würzbach, die jedoch ein Spiel weniger ausgetragen haben. Auch der Drittplatzierte, die Spvgg Wart-Ebershardt konnte mit ihrem 2:1 Sieg in Vollmaringen Punkte auf den Tabellenführer gut machen. Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – TSV Neuhengstett 2:5 (2:2). Im Kellerduell des 18. Kreisliga A-Spieltags erlebten die Zuschauer in Bad Teinach-Zavelstein ein torreiches Spiel mit insgesamt sieben Treffern, die jedoch sehr ungleich verteilt waren.