Kreisliga A2: TSV Möttlingen mit einer Aufholjagd

1 Der TSV Möttlingen (in Blau) holte in Halbzeit zwei einen 1:0 Rückstand auf und konnte die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Foto: Andreas Reutter/Andreas Reutter

Der TSV Möttlingen setzte sich mit 2:1 gegen den SV Vollmaringen durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehten die Gäste in der zweiten Halbzeit die Partie.









Die SGM Oberreichenbach/Würzbach konnte ihre Tabellenführung durch einen 3:0 Sieg gegen die SF Gechingen II behaupten. Während die Spvgg Wart-Ebershardt mi 3:1 gegen den SC Neubulach verlor. SV Vollmaringen – TSV Möttlingen 1:2 (1:0). Die Zuschauer in Vollmaringen sahen in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Begegnung, in der sich keine der beiden Mannschaften nennenswerte Vorteile herausspielen konnte. Dennoch gingen die Hausherren nach 23 Minuten in Führung, als ein gut getretener Freistoß Simon Miller im gegnerischen Strafraum fand und dieser per Kopf zum 1:0 einnetzte. Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Teams in die Halbzeitpause