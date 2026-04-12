Kreisliga A2 Topspiel: Eisenbach dreht den Krimi im Kellerduell am Ende noch

Der FC Pfohren muss sich in allerletzter Minute mit 2:3 geschlagen geben. SVE-Coach Uli Bärmann wechselt top ein und lobt sein Team für einen starken Charakter.

Kreisliga A2: SV Eisenbach - FC Pfohren 3:2 (0:2). Was für ein sportlich-dramatisches Kellerduell. Nach 90 Minuten hingen die Köpfe bei den Gästen um Trainer Jörg Kienast ganz unten. Der Grund: Bis vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lag der Gast in Führung und schien den Klassenerhalt wieder greifbarer zu haben. Doch wie schon am Ostersamstag gab es für die Pfohrener einen entscheidenden späten Gegentreffer. Somit verspielte der FCP binnen neun Tagen vier Zähler. Eisenbach kletterte hingegen vorerst ans rettende Ufer.

An Ostern war Marco Wirbser der Held des Tages. Diesmal wechselte Eisenbachs Trainer Uli Bärmann gleich zwei Matchwinner von der Bank ein.

Pfohren hatte den besseren Start, ging durch Ramon Arndt in der 19. Minute mit der ersten Chance mit 0:1 in Führung und legte kurz vor der Pause durch Tobias Sumser das 0:2 nach (45.).

Eisenbach zeigte allerdigs eine starke Moral und drehte nach der Pause das Spiel fulminant. Der erste Joker von der Bank stach in der 67. Minute - Jonas Kleiser verkürzte nach einem Diagonalball und einer Kopfballvorlage von Simon Ott unter die Latte auf 1:2. Nach einem sehenswerten Spielzug – vom eigenen Schlussmann Noah Heizmann eingeleitet – gelang Simon Ott in der 88. Minute der verdiente 2:2-Ausgleich. Und der SVE wollte noch mehr. In der 95. Minute gelang dem ebenfalls eingewechselten Niklas Sühling mit einem schlitzohrigen Kopfball das entscheidende 3:2.

Uli Bärmann zieht Bilanz

Der Eisenbacher Coach blickte auf das Spiel: „Wir haben in den ersten 60 Minuten schwach gespielt. Unsere Einwechselungen haben voll gepasst. Es waren tolle Tore von uns. Der Charakter der Jungs stimmt. Wir haben eine gute Fitness.“

Statistik

Tore: 0:1 Ramon Arndt (20.), 0:2 Tobias Sumser (45.+2), 1:2 Jonas Kleiser (67.), 2:2 Simon Ott (88.), 3:2 Niklas Sühling (90.+5).

Schiedsrichter: Daniel Brauer (Freiburg).

Zuschauer: 120.