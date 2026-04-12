Kreisliga A2 Topspiel: Eisenbach dreht den Krimi im Kellerduell am Ende noch

Der FC Pfohren muss sich in allerletzter Minute mit 2:3 geschlagen geben. SVE-Coach Uli Bärmann wechselt top ein und lobt sein Team für einen starken Charakter.
Kreisliga A2: SV Eisenbach - FC Pfohren 3:2 (0:2). Was für ein sportlich-dramatisches Kellerduell. Nach 90 Minuten hingen die Köpfe bei den Gästen um Trainer Jörg Kienast ganz unten. Der Grund: Bis vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lag der Gast in Führung und schien den Klassenerhalt wieder greifbarer zu haben. Doch wie schon am Ostersamstag gab es für die Pfohrener einen entscheidenden späten Gegentreffer. Somit verspielte der FCP binnen neun Tagen vier Zähler. Eisenbach kletterte hingegen vorerst ans rettende Ufer.