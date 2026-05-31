Kreisliga A2: SV Schönbronn feiert den Durchmarsch

Satte 31 Tore bekamen die Zuschauer am vorletzten Spieltag der Kreisliga A2 geboten – sieben davon gab es beim neuen Meister SV Schönbronn zu sehen.

Acht Treffer fielen beim 5:3 im Verfolgerduell zwischen dem SC Neubulach und dem VfL Ostelsheim. Fußballherz was willst du mehr? Auch diese Frage war berechtigt, wenn man in die Gesichter der Spieler vom TSV Altensteig schaute, die noch minutenlang wie gebannt auf ihre Handys starrten und den Liveticker der Partie VfL Stammheim gegen den FV Calw verfolgten.

Das Spiel war wegen eines Gewitters unterbrochen worden, und wurde erst deutlich später nach der Altensteiger Niederlage mit 3:1 zu Gunsten des VfL Stammheim entschieden.

Entscheidung lässt lange auf sich warten

Erst spät entschieden wurde das Spiel des TSV Simmersfeld gegen den VfB Effringen. Marvin Deutschle (77.) und Lukas Stickel (87.) verhinderten mit ihren Toren einen Teilerfolg für den Absteiger, bei dem Niklas Braun mit dem Ausgleich (67.) einige Hoffnungen geweckt hatte.

Beim 3:0-Erfolg der SF Gechingen II konnte Max Lutz seine Torflaute mit der frühen Führung beenden (5.), der neue SFG-II-Torjäger Johannes Böhnisch kann nach seinen Treffern (18. /59.) auf jetzt sieben Tore blicken.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A3 SV Gündringen vor dem Abstieg Die Punkteteilung gegen die SGM Rexingen/Dettingen/Betra ist ein herber ein Rückschlag.

Jetzt, nachdem der Abstieg feststeht, kann die SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg wieder gewinnen. Gegen die SpVgg Wart/Ebershardt gab es einen 3:2-Sieg und das wohlgemerkt nach einem Rückstand durch Tore von Vladislav Schefner (7.) und Max Kunert (17.). Hannes Michael Nonnenmann war gleich nach der Pause der Anschluss gelungen, Mathis Schubert (73.) besorgte den Ausgleich, und Jakob Kalmbach (87.) traf zum sechsten „Dreier“ für die SG.

Acht Tore fallen

Nicht nur wegen dem Endergebnis von 5:3 nach Toren von Dennis Dombrowske (19./74.), Kai Bäuerle (38), Tomo Roller (45.+1.) und Janick Schramm (76.), das Spiel zwoischen dem SC Neubulach und dem VfL Ostelsheim wurde einem Verfolgerduell gerecht. Auch der VfL hielt durch Kai Becker (20.), Oldtimer Alexander Reinbold (55.) und Torjäger Patrick Demel (86.) lange gut mit. Für den VfL ohne Top Angreifer Louis Schmid schon eine Art Generalprobe für die Relegation.

Lob von Rudolf Kittel

„57 Punkte aus 23 Spielen, ihr seid bei nur zwei Niederlagen gegen den VfL Ostelsheim und den SC Neubulach verdient Meister geworden“, lobte Rudolf Kittel den SV Schönbronn.

Nach dem Wimpel für den Titel in der Kreisliga B konnte der Staffelleiter zum zweiten Male in Folge mit einem Wimpel diesmal zum neuen A2-Meister anreisen.

Die Gründe für den Erfolg

Der hatte den TSV Altensteig schon früh aller Hoffnung beraubt. Eingeleitet durch ein Eigentor von Serdar Demir (15.) brannten Patrick Modrow (17.), Spielertrainer Tobias Essig (20.) und Fabian Hartmann (41.) ein Torfeuerwerk ab.

Der Anschluss durch Hamza Chebli (57.) konnte nur kurz die Freude trüben, dann machten Silas Bürkle (65.) und Jens Schaible (86.) das halbe Dutzend voll. „Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, ihr seid sicherlich die beste Elf, die wir je hatten und was mich besonders Stolz macht, fast alle von euch kommen aus unserer Jugend“, stellte der erste Vorsitzende Rudolf Blaich fest.