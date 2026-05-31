Kreisliga A2: SV Schönbronn feiert den Durchmarsch

Satte 31 Tore bekamen die Zuschauer am vorletzten Spieltag der Kreisliga A2 geboten – sieben davon gab es beim neuen Meister SV Schönbronn zu sehen.
Acht Treffer fielen beim 5:3 im Verfolgerduell zwischen dem SC Neubulach und dem VfL Ostelsheim. Fußballherz was willst du mehr? Auch diese Frage war berechtigt, wenn man in die Gesichter der Spieler vom TSV Altensteig schaute, die noch minutenlang wie gebannt auf ihre Handys starrten und den Liveticker der Partie VfL Stammheim gegen den FV Calw verfolgten.