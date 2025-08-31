Kreisliga A2 Spiel des Tages: Vier Platzverweise und über 105 Minuten Spielzeit in Grafenhausen

Der SV Grafenhausen und der TuS Blumberg liefern sich eine regelrechte Fußballschlacht. Am Ende jubelt Grafenhausen.
Kreisliga A Staffel 2: SV Grafenhausen – TuS Blumberg 3:2 (1:1). Was für eine verrückte Partie: Bis kurz vor der Pause stand es 0:0, dann entzündete sich ein fußballerisches Feuerwerk. Erst drückte Lennart Knöpfle einen abgeprallten Pfostenschuss von Ruben Rodriguez-Lopez in der 45. Minute zum 0:1 über die Linie. Kaum wieder angepfiffen unterläuft Aleksej Reznikov ein Strafraumfoul – Elfmeter und Rot für die Gäste. Daniel Eichhorn macht in Torjäger-Manier mit ruhigen Nerven das 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.