Kreisliga A2 Spiel des Tages: Vier Platzverweise und über 105 Minuten Spielzeit in Grafenhausen

Der SV Grafenhausen und der TuS Blumberg liefern sich eine regelrechte Fußballschlacht. Am Ende jubelt Grafenhausen.

Kreisliga A Staffel 2: SV Grafenhausen – TuS Blumberg 3:2 (1:1). Was für eine verrückte Partie: Bis kurz vor der Pause stand es 0:0, dann entzündete sich ein fußballerisches Feuerwerk. Erst drückte Lennart Knöpfle einen abgeprallten Pfostenschuss von Ruben Rodriguez-Lopez in der 45. Minute zum 0:1 über die Linie. Kaum wieder angepfiffen unterläuft Aleksej Reznikov ein Strafraumfoul – Elfmeter und Rot für die Gäste. Daniel Eichhorn macht in Torjäger-Manier mit ruhigen Nerven das 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Zwölf Minuten Nachspielzeit, Emotionen und Diskussionen

Allerdings schien die Partie bis kurz vor Schluss nicht mehr zu kippen. Dann allerdings gab es reichlich Nachschlag mit insgesamt rund zwölf Minuten Nachspielzeit, vielen Emotionen und Diskussionen. Grafenhausen erhielt innerhalb von 100 Sekunden selber zwei Platzverweise (Matti Wunsch und Kevin Rosa), schoss jedoch mit einem Mann weniger bei neun gegen zehn das 2:2 (99.).

Damit war aber noch nicht Schluss: Wieder gab es für Blumberg eine Ampelkarte (Dejan Jugovic) und nach Platzverweis Nummer vier und nur noch 18 Mann auf dem Feld sorgte Rückkehrer Florian Haselbacher in der 101. Minute für den 3:2-Siegtreffer.

Statistik

Tore: 0:1 Lennart Knöpfle (45.), 1:1 Daniel Eichhorn (Elfmeter/45.+2), 1:2 Ruben Rodriguez-Lopez Lopez (70.), 2:2 Daniel Eichhorn (90.+9), 3:2 Florian Haselberger (90.+11).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karten Blumberg (45.+2/Handspiel), Grafenhausen (90.+4/Beleidigung), Gelb-Rote Karten Grafenhausen (90.+5), Blumberg (90.+10).

Schiedsrichter: Dario Murat (Bonndorf).

Zuschauer: 200.