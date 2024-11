Kreisliga A2: So möchte die SGM Göttelfingen/Baisingen den Tabellenführer ärgern

So möchte die SGM Göttelfingen/Baisingen den Tabellenführer ärgern

1 Die SGM Göttelfingen/Baisingen (in Blau) möchte beim Tabellenführer einen Punkt mitnehmen. Foto: Andreas Wagner

Trainer Marcel Mensch gibt einen Ausblick auf das kommende Spiel seiner SGM Göttelfingen/Baisingen gegen die SGM Oberreichenbach/Würzbach und tippt die weiteren Partien des Spieltags.









Der VfL Stammheim hat an diesem Spieltag die Chance mit einem Sieg gegen den TSV Möttlingen, an den oberen Rängen dranzubleiben. SGM Göttelfingen/Baisingen – SGM Oberreichenbach/Würzbach (Sonntag, 14:30 Uhr). Die Saison der SGM Göttelfingen/Baisingen läuft bislang nicht nach Plan. Nach 14 Spieltagen stehen nur zwei Siege und elf Punkte zu Buche, was Platz 13 bedeutet.