Kreisliga A2: So konnte die SpVgg Oberschwandorf das Spiel drehen

1 Die SGM Göttelfingen/Baisingen verspielte eine Führung und unterlag der SpVgg Oberschwandorf noch mit 1:2. Foto: Andreas Wagner

Die Spvgg Oberschwandorf siegte mit einem späten Tor gegen SGM Göttelfingen/Baisingen und bleibt so an den vorderen Rängen der Tabelle dran.









SG Göttelfingen/Baisingen – Spvgg Oberschwandorf 1:2 (0:0). Die Zuschauer in Göttelfingen sahen im ersten Durchgang eine ausgeglichene Begegnung. Beide Mannschaften kamen immer wieder zu Chancen , diese jedoch nicht nutzen konnten. So blieb es bis zur Pause beim torlosen Remis. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren dann besser in die Partie und erzielten in der 57. Spielminute durch Marvin Dengler den verdienten Führungstreffer. Die Gäste aus Oberschwandorf ließen sich von diesem Rückschlag jedoch nicht aus der Fassung bringen und glichen nur zehn Minuten später aus. Robin Röhm verwandelte einen Abpraller von der Latte im Nachschuss zum Ausgleich. In der Folge konnte sich keines der beiden Teams nennenswerte Vorteile herausarbeiten. Somit hatten sich die meisten Zuschauer wohl bereits auf eine Punkteteilung eingestellt. Sechs Minuten bevor dem Schlusspfiff , profitierte die SpVgg von einem Defensivfehlpass bei den Hausherren und drehten die Begegnung durch den späten Torerfolg von Andreas Ignacz. Ralf Röhm von der Spvgg Oberschwandorf sprach nach dem Schlusspfiff von einem „eher glücklichen Sieg“, da die Spielanteile fair zwischen beiden Mannschaften verteilt gewesen sind.