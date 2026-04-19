Kreisliga A2 Schwarzwald: Turbostart, Doppelpack, Elferpech und die SG Riedböhringen/Fützen jubelt

Wenn die SG Riedböhringen/Fützen und der FC Bräunlingen aufeinandertreffen, sind Tore vorprogrammiert. So war es trotz der großen Unterschiede in der Tabelle wieder.

Kreisliga A Staffel 2: SG Riedböhringen/Fützen – FC Bräunlingen 3:2 (2:2). Die SG setzte auf den stärksten Angriff der Liga, die Bregstädter hatten in den fünf Spielen nach der Winterpause immer mindestens zweimal getroffen und dabei zusammen 17 Treffer erzielt. Die Heimelf baute am Ende ihre Erfolgsserie aus und ist nun acht Begegnungen (sechs Siege) ungeschlagen.

Furioser Start Die Zuschauer mussten schon pünktlich in Fützen angekommen sein, denn es ging rasant los. Yunus Celik traf bereits nach 180 Sekunden nach einer Ecke per Kopf zum 1:0. Bräunlingen schüttelte sich kurz und antwortete mit dem schnellen 1:1 von Matthias Hummel (7.).

Es blieb ein Offensivspektakel: Simon Brodhag legte binnen sieben Minuten einen schön herausgespielten Doppelpack zum 2:1 und 3:1 nach (11./18.). Nach diesen turbulenten ersten 20 Minuten verteidigten beide Seiten konsequenter. Bräunlingen traf die Latte, Riedböhringen verpasste gute Gelegenheiten zum vierten Treffer.

Kurz nach der Pause verpasste Nils Hewer das 4:1 – er setzte einen Foulelfmeter über das Tor. Der FCB verkürzte dafür prompt in der 56. Minute durch Dominik Bader auf 2:3. So blieb es in den restlichen 35 Minuten bis zum Ende spannend und offen. Die Gäste vergaben in der Nachspielzeit noch die dicke Möglichkeit zum 3:3.

Nurhan Ardiklic

SGRiFü-Trainer Nurhan Ardiklic betonte: „Wir sind als Heimmannschaft ein hohes Tempo angegangen. Dies war allerdings 90 Minuten lang nicht zu halten. Wir haben ihre Schwachstellen in der Abwehr mit Druck ausgenutzt. Dies ist uns am Anfang gut gelungen. Die zweite Hälfte war ausgeglichen.“

Statistik

Tore: 1:0 Celik (3.), 1:1 Hummel (7.), 2:1, 3:1 Brodhag (11., 18.), 3:2 Bader (56.). Schiedsrichter: Stefan Krenz (Donaueschingen). Zuschauer: 120.