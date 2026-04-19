Kreisliga A2 Schwarzwald: Turbostart, Doppelpack, Elferpech und die SG Riedböhringen/Fützen jubelt

Wenn die SG Riedböhringen/Fützen und der FC Bräunlingen aufeinandertreffen, sind Tore vorprogrammiert. So war es trotz der großen Unterschiede in der Tabelle wieder.
Kreisliga A Staffel 2: SG Riedböhringen/Fützen – FC Bräunlingen 3:2 (2:2). Die SG setzte auf den stärksten Angriff der Liga, die Bregstädter hatten in den fünf Spielen nach der Winterpause immer mindestens zweimal getroffen und dabei zusammen 17 Treffer erzielt. Die Heimelf baute am Ende ihre Erfolgsserie aus und ist nun acht Begegnungen (sechs Siege) ungeschlagen.