Kreisliga A2 Schwarzwald: Dennis Kleiser spricht über Torrekord, 2:6-Klatsche und Favelas in Brasilien

Dennis Kleiser spricht über Torrekord, 2:6-Klatsche und Favelas in Brasilien

1 Dennis Kleiser findet nach der 2:6-Klatsche seines FC Brigachtal gegen den TuS Blumberg klare Worte. „Wir haben hochverdient verloren“, gibt der Torjäger zu. Foto: Holger Rohde

Der Stürmer des FC Brigachtal spielt eine starke Saison, ärgert sich aber dennoch über die 2:6-Niederlage gegen den TuS Blumberg. Dennis Kleiser blickt gerne über den Tellerrand des Fußballs hinaus.









KREISLIGA A STAFFEL 2 Wer am vergangenen Sonntag das Spitzenspiel in der Kreisliga A2 zwischen TuS Blumberg und FC Brigachtal verfolgte, rieb sich verwundert die Augen. Der formstarke Tabellenführer ging in Blumberg beim 2:6 regelrecht unter, kassierte alleine zwischen der 52. und 54. Spielminute drei Gegentreffer und rutschte auf den zweiten Tabellenplatz ab.