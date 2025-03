Kreisliga A2: Partie der SpVgg Wart-Ebershardt kippt innerhalb von zehn Minuten

1 Der TSV Neuhengstett (in Gelb) drehte das Spiel gegen die SpVgg Wart-Ebershardt. Foto: Andreas Reutte/r

Im ersten Heimspiel zum Rückrundenstart in der Kreisliga A2 ging die SpVgg Wart-Ebershardt klar in Führung, gab das Spiel gegen die Gäste aus Neuhengstett dann aber aus der Hand.









Zum Start in die Rückrunde gab es in der Kreisliga A2 doch einige überraschende Ergebnisse. Gleich zwei der drei Topteams rutschten aus. So der TSV Möttlingen und die SpVgg Wart-Ebershardt. SpVgg Wart-Ebershardt – TSV Neuhengstett 3:3 (2:3). Die vor der Partie favorisierten Hausherren erwischten vor heimischem Publikum den besseren Start und gingen nach 14 Minuten durch Axel Großmann mit 1:0 in Führung. Nach einer knappen halben Stunde legte Vladislav Schefner das 2:0 nach und schien damit den erwarteten Spielverlauf fortzuschreiben. „Bis zum 2:0 waren wir die bessere Mannschaft und lagen verdient vorne. Anschließend kippten dann jedoch die Spielverhältnisse“, so SpVgg-Geschäftsführer Felix Pfanner nach dem Spiel.