Kreisliga A2: Nullnummer beim Gipfeltreffen in Wart

In der Kreisliga A2 blieb das Gipfeltreffen in Wart torlos, der SV Schönbronn hat sich an die Spitze gesetzt und Stammheim hat eine Heimniederlage kassiert.
Platz drei (Spvgg Wart-Ebershardt) gegen Platz vier (SC Neubulach), die Verfolger von Meister SG Oberreichenbach/Würzbach und Vize TSV Möttlingen aus der Saison 2024/25 standen sich am 1. Spieltag der Kreisliga A2 „Am Vogelherd“ gegenüber. Die erste Suche nach einem neuen Titelfavoriten verlief allerdings torlos, das Gipfeltreffen endete vor rund 120 Zuschauern mit einem Unentschieden.