Kreisliga A2: Nullnummer beim Gipfeltreffen in Wart

In der Kreisliga A2 blieb das Gipfeltreffen in Wart torlos, der SV Schönbronn hat sich an die Spitze gesetzt und Stammheim hat eine Heimniederlage kassiert.

Platz drei (Spvgg Wart-Ebershardt) gegen Platz vier (SC Neubulach), die Verfolger von Meister SG Oberreichenbach/Würzbach und Vize TSV Möttlingen aus der Saison 2024/25 standen sich am 1. Spieltag der Kreisliga A2 „Am Vogelherd“ gegenüber. Die erste Suche nach einem neuen Titelfavoriten verlief allerdings torlos, das Gipfeltreffen endete vor rund 120 Zuschauern mit einem Unentschieden.

Beide Mannschaften legten sich hochmotiviert ins Zeug, die körperliche Überlegenheit und Wucht der Gastgeber glichen die „Bulicher“ immer wieder mit guten Ballstafetten aus der Abwehr, eingeleitet von Kapitän Marc Mittendorfer, aus. Nach einer Viertelstunde lag die Führung für die Platzherren in der Luft, doch den dritten Schussversuch wehrte das Aluminium ab. Es brannte vor dem SCN Gehäuse. In der 21. Minute konnte Maximilian Kern gerade noch vor Alexander Rau retten, kurz danach verzeichnete der SC Neubulach seine beste Möglichkeit, als ein Schussversuch von Julian Borgia das leere Spvgg Tor verfehlte.

Auch in Sachen „Aluminium“ konnten die Gäste kurz vor der Halbzeit gleichziehen. Zum zweiten Abschnitt brachte das Wart/Ebershardt Trainer-Duo Thomas Buhl/Sascha Renz Gero Bodamer, aber auch der Routinier (13 Tore letzte Saison) brachte das Leder nicht an SCN Torhüter Lukas Pabst vorbei. Der leistete sich bei der Spieleröffnung zwar ein paar „Aussetzer“, war aber bei seiner „Hauptaufgabe“, Tore zu verhindern, absolut top!

Während die Gastgeber sich von dem Spiel deutlich mehr erwartet hatten, zeigte sich SCN Spielleiter Helmut Seydt durchaus zufrieden. „Bei uns fehlten nicht nur ein paar Spieler wegen Urlaub, es kamen leider mit Timo Burkhardt, Simon Rometsch und Felix Schaible kurzfristig neue Ausfälle mit Langzeitverletzungen hinzu“, stufte Seydt die Nullnummer durchaus als positiv ein.

Ein Blick auf Liga

Für die Überraschung des Tages sorgte Aufsteiger SV Schönbronn. „Ich traue der Elf einiges zu, sie kann ganz vorne mitspielen“, hatte sich am Morgen Damentrainer Rudolf Blaich noch ganz mutig aus der Deckung gewagt. Eingeläutet von Fabian Hartmann (10.) lief Gechingen II trotz dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Schulte-Schrepping (17.) durch weitere Tore von Patrick Modrow (68.) Jens Schaible (84.) und Tobias Essig (89.) plus einem Eigentor von Tim Pfeiffer in eine volle Breitseite.

Weniger glücklich das Debüt vom SSV Walddorf. Die Freude beim Aufsteiger hielt nach dem Tor von Robin Senses (26.) bis kurz vor der Halbzeit. Valdrin Kacandoli (40./54.) und Thomas Jakob (79.) retteten den Start für die Elf von FV Calw Trainer Dominik Pedro.

Auf Dennis Bäuerle ist auch in der A-Liga verlass. Der Torjäger, mit 25 Treffer maßgeblich am Aufstieg des VfB Effringen beteiligt, sorgte für eine 2:0 Führung (34./ 57.), mit dem 3:0 durch Niklas Braun (71.) war der erste Dreier Fakt.

Schiedsrichter Markus Kaiser hätte nach gut einer halben Stunde die Partie VfL Stammheim gegen TSV Simmersfeld abpfeifen können. Nach Toren von Moritz Krauth (6.) für den VfL sowie Ruben Tausch (28.) und Miguel Günthner (34.) für den TSV, stand das Endergebnis von 1:2 früh fest.