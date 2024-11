Kreisliga A2: Kampf um den fünften Platz: FV Calw empfängt VfL Stammheim

1 Der FV Calw würde mit einem Sieg gegen den VfL Stammheim (in Rot) den vierten Platz in der Kreisliga A2 Übernehmen. Foto: Reutter

Der FV Calw hat am 17. Spieltag der Kreisliga A2 das direkte Duell mit dem Tabellennachbarn VfL Stammheim. FV Trainer Lorenzo Pucciarelli weiß wie schwer diese Partie wird.









Im oberen Tabellenbereich treffen der FV Calw und VfL Stammheim, die nur einen Punkt voneinander trennt, aufeinander. Mit einem Sieg könnte der FV Calw den VfL überholen und den fünften Platz der Kreisliga A2 übernehmen. FV Calw – VfL Stammheim (Sonntag, 14 Uhr). Nach der Nullnummer gegen den SV Vollmaringen strebt der FV Calw vor heimischem Publikum wieder drei Punkte an. Trainer Lorenzo Pucciarelli sieht Verbesserungsbedarf: „Das Spiel war sehr physisch, das liegt uns nicht unbedingt. Wir haben zu wenig nach vorne gemacht und es hat an Kreativität gefehlt.“ Dennoch bleibt der FV-Coach zuversichtlich: „Die letzten zwei Spiele waren nicht ideal, aber wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Es hat nur an der Effektivität gefehlt.“ In der Vorbereitung auf das nächste Spiel konnte einiges aufgearbeitet werden: „Wir haben exzellent trainiert und sind guter Dinge, wieder Punkte zu holen.“ Allerdings wird das Aufeinandertreffen mit dem VfL Stammheim keine leichte Aufgabe: „Im Hinspiel hatten wir große Mühe. Der Gegner ist taktisch gut aufgestellt, das wird ein schweres Spiel“, so Pucciarelli.