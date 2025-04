Kreisliga A2: Formstarke Haiterbacher wollen weiter punkten

Auf die Spvgg Wart-Eberhardt wartet der formstarke TSV Haiterbach. Die Gäste haben in den letzten Spielen überzeugende Leistungen gezeigt und wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

TSV Haiterbach – Spvgg Wart-Ebershardt Sonntag, 15 Uhr). Auf den ersten Blick geht die Spvgg Wart-Ebershardt als Favorit in die Begegnung gegen den TSV Haiterbach. Allerdings wird auf den zweiten Blick deutlich, dass die Spvgg vor einer sehr schwierigen Aufgabe steht, denn der TSV ist seit vier Spielen ungeschlagen und befindet sich in Topform.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A1 Pfalzgrafenweilers Trainer zu den Gründe für die sportliche Misere In einer verkehrten Welt findet sich Phönix Pfalzgrafenweiler in dieser Saison wieder. Nachdem man zwei Jahre um den Aufstieg spielte, hat jetzt der Kampf um den Klassenerhalt eiskalt zugeschlagen.

„Wir sind gut drauf, und es gilt, daran weiter anzuknüpfen. Vor allem müssen wir unseren Kampfgeist beibehalten“, gibt sich TSV-Abteilungsleiter Timo Thal zuversichtlich.

Lesen Sie auch

Traum vom Aufstieg lebt beim Gegner weiter

Auf der Gegenseite ist sich Felix Pfanner der schwierigen Aufgabe bewusst: „Haiterbach ist immer ein unangenehmer Gegner, und das wird keine leichte Aufgabe.“ Der Gastgeber teilte sich zuletzt die Punkte mit dem TSV Neuhengstett und hielt damit seine positive Serie aufrecht. Trotzdem zeigte sich Thal nicht zufrieden: „Wir haben unnötigerweise kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert und damit die drei Punkte liegen lassen.“ Im Hinblick auf das nächste Spiel rechnet er seinem Team Chancen aus: „Der Gegner ist natürlich sehr spielstark. Aber wenn wir hinten gut stehen und vorne Nadelstiche setzen, ist alles möglich. Mit einem Punktgewinn könnten wir gut leben.“

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 SG Empfingen will auswärts punkten – Verfolger im Nacken Nach dem klaren Erfolg gegen den SV Seedorf soll auch der erste Auswärtsdreier nach der Winterpause her. Im Landesligaduell geht es aber zu einem angeschlagenen Gegner.

Dagegen gilt es für den Gast, so viele Zähler wie möglich einzufahren, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Der Traum vom Aufstieg lebt laut Pfanner weiterhin: „Wir haben in der Rückrunde unnötig Punkte liegen lassen. Trotzdem dürfen wir weiterhin träumen, aber wir sind auch realistisch. Wir wollen einfach eine gute Runde spielen und das Beste daraus machen.“

Trainer tippt

Timo Thal (Abteilungsleiter, TSV Haiterbach) tippt den Spieltag: VfL Ostelsheim – FV Calw. „Ich schätze Calw sehr stark ein und denke, dass sie sich den Sieg sichern werden.“ Tipp: 1:3 SG Nagold-Nord – SC Neubulach. „Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als für Neubulach zu sein.“ Tipp: 0:2 VfL Stammheim – Spvgg Bad Teinach-Zavelstein. „Stammheim hat den besseren Kader und das wird sich bemerkbar machen.“ Tipp: 3:0 Spfr Gechingen II – SV Vollmaringen. „Vollmaringen ist gut drauf und wird sich einen Punkt erkämpfen.“ Tipp: 2:2 SGM Göttelfingen/Baisingen – TSV Neuhengstett. Keiner muss sich verstecken, beide auf Tore aus. Tipp: 2:2 SGM Oberreichenbach/Würzbach – Spvgg Oberschwandorf. „Die SGM hat eine starke Offensive, was ausschlaggebend sein wird.“ Tipp: 3:1