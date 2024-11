Kreisliga A2: Ein neuer Tabellenführer in der Kreisliga A2

1 Die SGM Göttelfingen/Baisingen und die SGM Oberreichenbach/Würzbach (in Schwarz) teilten sich die Punkte) Foto: Andreas Reutter

Beim Duell in der Kreisliga A2 trennten sich die SGM Göttelfingen/Baisingen und SGM Oberreichenbach/Würzbach mit 1:1. Ein Unentschieden, das dem TSV Möttlingen die Tabellenführung beschert.









Link kopiert



Durch das 1:1- Remis schiebt sich die SGM Göttelfingen/Baisingen vorübergehend in die Nichtabstiegszone, während die SGM Oberreichenbach/Würzbach die Tabellenspitze an den TSV Möttlingen abgeben muss. Denn der TSV gewann mit einem klaren 4:0 gegen den VfL Stammheim und beweist somit all seine Stärke. SGM Göttelfingen/Baisingen – SGM Oberreichenbach/Würzbach 1:1 (0:1). Die vor der Begegnung favorisierten Gäste starteten druckvoll und erspielten sich im ersten Durchgang gleich mehrere Torchancen, deren Verwertung jedoch zu wünschen übrig ließ. Lediglich Max Neuweiler bewahrte nach einer halben Stunde einen kühlen Kopf vor dem gegnerischen Tor und brachte sein Team in Führung. „Wir hätten bereits zur Pause deutlicher führen müssen, haben es aber versäumt, auch beste Chancen zu nutzen. So ging es mit nur einem Tor Vorsprung in die Pause, was schlussendlich nicht genug war“, so Gästetrainer Jürgen Keppler nach der Partie. In der zweiten Halbzeit kamen dann nämlich die Hausherren besser ins Spiel und gestalteten die Begegnung offener, während die besseren Gelegenheiten weiterhin auf Seiten der Gäste zustande kamen.