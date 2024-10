Kreisliga A2: Die Spvgg Wart-Ebershardt möchte die Tabellenführung behaupten

1 Der SV Vollmaringen(in Rot) möchte mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Haiterbach die Abstiegsplätze verlassen. Foto: Thomas Fritsch

In der Kreisliga A2 möchte die Spvgg Wart-Ebershardt mit einem Sieg ihre Tabellenführung behaupten. Der TSV Haiterbach hat die Chance den Abstand auf die Abstiegsränge zu erhöhen.









An diesem Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 treffen der Tabellenerste und der Tabellenvorletzte aufeinander. Die Spvgg Wart-Ebershardt führt in der Liga mit zwei Punkten Vorsprung auf ihre Verfolger, den TSV Möttlingen und der SG Oberreichenbach-Würzbach. Die SG Göttlefingen-Baisingen ist ein recht machbarer Gegner für die Spvgg. Die SG schnupperte vergangene Woche am ersten Sieg. Dieser wurde ihnen in letzter Sekunde genommen, da der TSV Neuhengstett noch in der 90. Minute das 3:3 erzielte. Somit wartet die SG noch auf ihren ersten Dreier in dieser Kreisliga A2. Die Spvgg möchte hingegen ihren sechsten Saisonsieg feiern und die Tabellenführung behalten.