Kreisliga A2: Die SpVgg Wart-Ebershardt hält die Aufstiegshoffnung am Leben

Am 22. Spieltag der Kreisliga A2 (Ost) konnte die SGM Oberreichenbach/Würzbach ihre Tabellenführung durch einen souveränen 6:2-Heimerfolg gegen die SpVgg Oberschwandorf weiter ausbauen. Sie stehen nun acht Punkte vor Platz zwei. Erster Verfolger ist nun die SpVgg Wart-Ebershardt, die sich mit 3:1 beim TSV Haiterbach durchsetzen konnte und damit am spielfreien TSV Möttlingen vorbeizog.

Im Tabellenkeller gelang der SG Nagold-Nord ein Überraschungserfolg gegen den SC Neubulach, mit dem sich die SG für den Klassenerhalt in eine gute Position bringt. Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich die Reserve der Sportfreunde Gechingen gegen den SV Vollmaringen durch und verschaffte sich im Abstiegskampf damit etwas Luft. TSV Haiterbach – SpVgg Wart-Ebershardt 1:3 (1:1). Die favorisierten Gäste kamen besser in die Begegnung und erspielten sich bereits früh Feldvorteile. Die Hausherren standen dagegen stabil in der Defensive und fokussierten sich zunächst darauf, den Gegner von der eigenen Gefahrenzone fernzuhalten. Nach einer halben Stunde durften die Gäste dennoch jubeln, als Louis Plaz per Freistoß das 0:1 erzielte und damit den Grundstein für den späteren Erfolg legte.

Lesen Sie auch

„Dumme Fehler“

Die Platzelf tat sich weiterhin schwer, in die Offensive zu finden, profitierte jedoch nur wenige Minuten später von einem groben Fehler in der Abwehr der Gäste, der in einem Eigentor von Stephan Seeger mündete. „Wir hatten im ersten Durchgang bereits mehrere Chancen, um zu erhöhen, konnten diese jedoch nicht nutzen und haben den Gegner mit einem dummen Fehler wieder zurück ins Spiel geholt“, so die Halbzeitanalyse von SpVgg-Geschäftsführer Felix Pfanner. Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der generellen Ausrichtung der Partie wenig. Die Zuschauer mussten jedoch lange Zeit auf nennenswerte Offensivaktionen warten.

In der Schlussphase erhöhten die Gäste noch einmal die Schlagzahl und gingen fünf Minuten vor dem Schlusspfiff durch Gero Bodamer in Führung. Nur vier Minuten später war schließlich Timo Luibrand zur Stelle und verwandelte eine in den Rückraum gespielte Hereingabe zum 1:3-Endstand.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Nordschwarzwald Ergenzingen mit viel Kampf – Enges Rennen um die Spitze Der TuS Ergenzingen hat das Spitzenspiel gegen die Spvgg Freudenstadt gewonnen und damit die Tabellenspitze der Bezirksliga noch enger gemacht.

„Wir haben heute ein faires Spiel erlebt, in dem wir zwar überlegen waren, am Ende aber auch das Glück auf unserer Seite hatten und daher als Sieger vom Platz gegangen sind“, so Felix Pfanner abschließend.

Erster Verfolger

In der Tabelle zieht seine Mannschaft aufgrund des besseren Torverhältnisses am TSV Möttlingen vorbei und ist nun erster Verfolger der SGM Oberreichenbach/Würzbach.

Der TSV Haiterbach muss dagegen Federn lassen und findet sich in der Tabelle nun auf dem zwölften Platz wieder, Tore: 0:1 Louis Plaz (29.), 1:1 Stephan Seeger (39./ET), 1:2 Gero Bodamer (85.), 1:3 Timo Luibrand (89.).