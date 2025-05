An diesem Spieltag behauptete die SG Oberreichenbach/​Würzbach ihre Tabellenführung und festigte ihren Vorsprung vor dem ersten Verfolger, dem TSV Möttlingen. Für das Team von Jürgen Keppler ging’s zum Tabellenneunten nach Vollmaringen.

Die Gäste legten bereits in der ersten Halbzeit die Grundlagen für ihren klaren Erfolg. In der 15. Spielminute traf Christoph Frommer zur frühen Führung. Knapp zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff verdoppelte Marvin Keppler auf 2:0 und lenkte das Spiel klar in Richtung des Tabellenführers. Mit dem dritten Treffer kurz vor der Pause in der 45. Minute setzte Lukas Mohr den Schlusspunkt der ersten Halbzeit und machte die Entscheidung schon vor dem Seitenwechsel klar.

SG kontrolliert die Partie

In der Halbzeit konnte die SG die Partie kontrollieren und verteidigte souverän ihre Führung bis zum Schlusspfiff. „Diese Niederlage geht in der Höhe völlig in Ordnung. Die SG war einfach besser, das muss man so hinnehmen. In der zweiten Hälfte hätten wir auch ein oder zwei Tore schießen können, dasselbe gilt jedoch auch für unsere Gegner“, so der Abteilungsleiter des SV Vollmaringen, Daniel Alber.

In Sachen Meistertitel sind diese drei Punkte unfassbar wichtig für die SG Oberreichenbach/​Würzbach. Sie konnten bei nur sechs verbleibenden Spietagen ihren „Sechspunkte-Vorsprung“ halten. „Ein großer Schritt Richtung Titel“, so SG-Coach Jürgen Keppler.

Wenn man in dieser Phase der Saison ganz oben steht, dann muss man an die Meisterschaft glauben. „Wir alle glauben an den Titel. In dieser Situation muss das so sein. Ich denke, wenn wir verletzungsfrei bleiben, bekommen wir das auch hin“, so Keppler über die Meisterträume seiner Elf.

Ganz anders sieht es beim SV Vollmaringen aus, für den der Klassenerhalt das große Ziel ist. Alber ist sich dessen auch bewusst: „Wir wissen, dass wir bis zum Schluss im Abstiegskampf sein werden. Einfach wird das auf jeden Fall nicht werden. Uns erwarten noch schwierige Auswärtsspiele wie beispielsweise in Calw oder in Möttlingen. Wir müssen jetzt einfach punkten.“

Möttlingen bleibt dran

Auch der TSV Möttlingen hat seine Pflichtaufgabe gegen die Spvgg Oberschwandorf erledigt. Die Jungs von Tobias Blank konnten einen 2:0-Auswärtssieg feiern und halten die Hoffnung auf den Meistertitel noch am Leben.

Im Topspiel der Woche konnte die Spvgg Wart-Ebershardt gegen den VfL Ostelsheim mit 3:1 gewinnen. Durch diesen Heimsieg bleibt die Spvgg nur zwei Punkte hinter dem TSV Möttlingen und ist noch voll im Rennen um den Relegationsplatz.