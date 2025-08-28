Kreisliga A2: Derby der starken Aufsteiger und „Duell der Verlierer“ in Walddorf

In der Kreisliga A2 greifen der VfL Ostelsheim, der TSV Altensteig und die SG Teinachtal in das Geschehen ein. Der VfL Stammheim muss derweil zum „Duell der Verlierer“.
Fünf Partien, 17 Tore der Auftakt der Kreisliga A II Ost entsprach weitgehend den Erwartungen, einzig den deutlichen 5:1 Sieg von Aufsteiger SV Schönbronn bei der SF Gechingen II hatten wohl die wenigsten auf der Rechnung. Auch Gechingens Coach Jens Kusterer tut sich mit der Tatsache, „erstes Schlusslicht“ zu sein, schwer, zumal dem Spielertrainer am Sonntag die Gefahr droht, dass sich dieser Zustand beim SC Neubulach verfestigen könnte.