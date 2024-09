Kreisliga A2: Der TSV Möttlingen darf zuschauen

1 Die SG Göttelfingen/Baisingen (in Blau) möchte ihren ersten Sieg feiern. Foto: Wagner

Da in der Kreisliga A Ost der Tabellenführer spielfrei hat, können drei Mannschaften mit einem Sieg die Tabellenspitze übernehmen. Außerdem wartet die SG Göttelfingen/Baisingen auf ihren ersten Dreier.









An der Tabellenspitze der Fußball- Kreisliga A Ost bleibt es weiterhin eng, und die Verfolger sind dem Spitzenreiter TSV Möttlingen dicht auf den Fersen. Bis zum sechsten Tabellenplatz trennen die Mannschaften lediglich drei Punkte, was die Spannung an der Tabellenspitze entsprechend hochhält. Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich der Tabellenführer einen 4:3-Sieg gegen die SG Nagold-Nord und unterstrich damit seine derzeit herausragende Form. Dennoch zeigt der TSV immer wieder Schwächen in der Defensive – zehn Gegentore stehen bereits zu Buche, das muss sich hier verbessern, um die Position an der Spitze zu festigen. Die Verfolger lauern weiterhin und zeigten sich zuletzt ebenfalls in guter Form.