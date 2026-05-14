Kreisliga A2: Der SV Schönbronn vor historischem Moment

1 Der SV Schönbronn steht kurz vor dem Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga. Foto: Kraushaar Der SV Schönbronn kann sich am Sonntag in der Staffel 2 der Kreisliga A zumindest schon einmal die Relegation sichern.







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In der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A kann der SV Schönbronn am Sonntag Vereinsgeschichte schreiben – denn bei einem Heimsieg gegen die SG Teinachtal hätte das Team des Trainer-Trios Marius Bürkle, Tobias Essig und Jens Schaible zumindest Platz zwei und damit die Relegation sicher. Auch wenn parallel der TSV Simmersfeld gegen die Spvgg Wart/Ebershardt gewinnen sollte, hätten die Schönbronner bei dann noch drei ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf Platz drei. Der erste Bezirksliga-Aufstieg des SVS rückt damit immer näher.