Kreisliga A2: Der SV Schönbronn vor historischem Moment
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Der SV Schönbronn steht kurz vor dem Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga. Foto: Kraushaar

Der SV Schönbronn kann sich am Sonntag in der Staffel 2 der Kreisliga A zumindest schon einmal die Relegation sichern.

In der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A kann der SV Schönbronn am Sonntag Vereinsgeschichte schreiben – denn bei einem Heimsieg gegen die SG Teinachtal hätte das Team des Trainer-Trios Marius Bürkle, Tobias Essig und Jens Schaible zumindest Platz zwei und damit die Relegation sicher. Auch wenn parallel der TSV Simmersfeld gegen die Spvgg Wart/Ebershardt gewinnen sollte, hätten die Schönbronner bei dann noch drei ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf Platz drei. Der erste Bezirksliga-Aufstieg des SVS rückt damit immer näher.

 

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Umkehrt bedeutet das allerdings auch für den TSV Simmersfeld, unbedingt seine Hausaufgaben gegen die Spvgg Wart/Ebershardt zu machen. Denn bei einer Niederlage gegen die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Warter würde der Rückstand auf Platz zwei und den dort stehenden VfL Ostelsheim praktisch nicht mehr aufzuholen sein. Somit hätten auch die Ostelsheimer mit ihrer deutlich besseren Tordifferenz schon die Relegation so gut wie sicher, sollten sie am Sonntag zumindest einen Punkt in Überberg gegen die SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg holen und der TSV Simmersfeld gleichzeitig leer ausgehen.

Spitzenspiel naht

Auf diese Rechenspielchen werden sich die beiden führenden Teams der Staffel 2 aber ohnehin nicht verlassen wollen, denn nur fünf Tage später – am 22. Mai – treffen der VfL Ostelsheim und der SV Schönbronn im Spitzenspiel aufeinander. Und für das gilt es sich schon einmal in Form zu bringen.

 