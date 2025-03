Kreisliga A2 – Das Topspiel: TuS Blumberg rettet gegen SG Riedböhringen/Fützen das Remis

1 Der Spielführer der SG Riedböhringen/Fützen, Yannik Müller, (schwarzes Trikot) gewann als Abwehrchef viele Zweikämpfe und hält hier den TuS-Spielmacher Muhammed Tüysüz im Schach. Foto: Hans Herrmann

In einem spannenden Derby trennten sich der der TuS Blumberg und die SG Riedböhringen/Fützen in einem echten Spitzenspiel 2:2-Unentschieden. Gefeierter Held des Tages war Joker Fabio Berrer, der in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.









Kreisliga A Staffel 2: TuS Blumberg – SG Riedböhringen/Fützen. War der Lokalkampf in der ersten Halbzeit noch arm an Höhepunkten, so kamen die über 500 Zuschauer im zweiten Spielabschnitt voll auf ihre Kosten. Die ersten 45 Minuten wurden von der SG Riedböhringen/Fützen mit viel Ballbesitz dominiert. Chancen waren aber Mangelware.