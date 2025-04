Ein wichtiger Spieltag in der Kreisliga A2 steht bevor, der das Meisterrennen in eine bestimmte Richtung lenken könnte. In Würzbach kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel.

SG Oberreichenbach/Würzbach – SpVgg Wart-Ebershardt (Sonntag, 15 Uhr). Wenn in der Kreisliga A2 am kommenden Sonntag die SG Oberreichenbach/Würzbach auf die SpVgg Wart-Ebershardt trifft, geht es nicht nur um die Entscheidung eines Spitzenspiels, sondern eventuell bereits um eine Vorentscheidung im Rennen um den Meistertitel.

Die Gastgeber stehen gegenwärtig acht Punkte vor ihren ersten Verfolgern und könnten bei noch sieben ausstehenden Begegnungen mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Die Gäste haben naturgemäß andere Pläne und wollen ihrerseits das Spielfeld als Sieger verlassen.

Jeder Punkt zählt jetzt

Der gegenseitige Respekt ist vor der Partie groß: „Wart-Ebershardt kombiniert ein starkes Team mit technisch gutem Fußball. Ein Gegner, den man unter keinen Umständen unterschätzen darf“, betont SGM-Trainer Jürgen Keppler. SpVgg-Geschäftsführer Felix Pfanner spricht mit Blick auf die Heimelf von einem „unangenehmen Gegner, der nicht zufällig an der Tabellenspitze steht“. Gegen diesen Gegner haben die Gäste jedoch aus der vergangenen Spielzeit 2023/24 noch eine Rechnung offen, in der man durch ein Remis vor heimischem Publikum den Einzug in die Relegation verpasst hatte.

Endspurt in der Liga

„Wir setzen alles auf Angriff und werden versuchen, das Spiel in dieser Saison erfolgreicher zu gestalten als in der letzten“, so Pfanner. Auch bei der Platzelf ist die Vorfreude riesig: „Die Spieler sind voll motiviert und spüren die Zielgerade der Runde vor sich. Diese Einstellung wollen wir am Wochenende auf den Platz bringen und das Spiel als Sieger verlassen“, erklärt Jürgen Keppler. Mit einem Sieg könnte seine Mannschaft den Vorsprung auf Wart-Ebershardt auf elf Punkte ausbauen.

Der drittplatzierte TSV Möttlingen, der am Sonntag im Verfolgerduell den FV Calw empfängt, hätte dann die Chance, auf den zweiten Platz vorzurücken. Sollte auch Möttlingen verlieren, wäre die SG Oberreichenbach/Würzbach mit elf Punkten Vorsprung der klare Favorit auf den Meistertitel. Doch ein Auswärtssieg der SpVgg (und ein möglicher Heimerfolg der Möttlinger) würde die Meisterschaft sechs Spieltage vor Schluss völlig offen halten – mit mindestens zwei Mannschaften, die sich in einem spannenden Fünf-Punkte-Abstand befinden. Es wird ein packender Spieltag, der die Richtung der Saison entscheidend beeinflussen könnte.