Kreisliga A2: Daran muss beim SV Vollmaringen noch gearbeitet werden

1 Vollmaringen (in Rot) und Neuhengstett trafen je einmal ins Schwarze und trennten sich 1:1 unentschieden. Foto: Andreas Reutter

Der FV Calw steht in der Kreisliga A2 Ost nach dem zweiten Spieltag an der Spitze. Beim SV Vollmaringen war zwar mehr drin, am Ende ist man aber mit dem Ergebnis nicht ganz unzufrieden.









Link kopiert



In der Liga sind die Calwer das einzige Team, das beide Spiele für sich entscheiden konnte. In Stammheim war es der späte Treffer von Dino Telalovic, der die drei Punkte bescherte. Der Zweite in der Tabelle, SG Nagold-Nord, kam in Göttelfingen nicht über ein Unentschieden hinaus. SV Vollmaringen – TSV Neuhengstett 1:1 (0:0). Der Bezirksliga-Absteiger startete vor heimischem Publikum druckvoll und suchte das eigene Glück von Beginn an in der Offensive. Bereits vor der Pause erspielte sich der SV Vollmaringen gleich mehrere hochkarätige Chancen zur Führung, scheiterte dann jedoch wahlweise am Schlussmann der Gäste oder den eigenen Nerven.