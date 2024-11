Kreisliga A2: Abstiegsschlacht: Haiterbach fordert Nagold-Nord

1 Der TSV Haiterbach (in Grün) möchte das direkte Duell mit dem Tabellennachbarn SG Nagold-Nord für sich entscheiden. Foto: Andreas Reutter

In der Kreisliga A2 hat der TSV Möttlingen die Chance die Tabellenführung auszubauen, da die SGM Oberreichenbach/Würzbach spielfrei hat.









An der Tabellenspitze der Kreisliga A2 bleibt es weiterhin spannend. Nach dem Ausrutscher der SG Oberreichenbach/Würzbach hat der TSV Möttlingen die Tabellenführung zurückerobert. Da die SG an diesem Spieltag spielfrei hat, bietet sich für den TSV die Chance, den Abstand zum Tabellenzweiten weiter zu vergrößern. Dahinter liegt die Spvgg Wart-Ebershardt in Lauerstellung und hofft auf einen Patzer des Führungsduos.