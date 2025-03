Kreisliga A2: Abstand zum Spitzenreiter schockt Möttlingen nicht

1 Die Möttlinger (in Blau) wollen ihre jüngste Niederlage wiedergutmachen. Foto: Kraushaar

Beim VfL Ostelsheim soll der Schwung aus der Partie gegen die SG Nagold-Nord mitgenommen werden, wenn am Sonntag ein spannendes Spiel am oberen Teil der Tabelle wartet.









Link kopiert



Erneut kommt es an der Spitze zu einem spannenden Duell. Der TSV Möttlingen will nach der jüngsten Niederlage am Sonntag gegen Ostelsheim wieder in die Spurt.VfL Ostelsheim – TSV Möttlingen (Sonntag, 15 Uhr). Das nächste Topduell zwischen dem Tabellenvierten VfL Ostelsheim und dem Tabellenzweiten TSV Möttlingen steht an und verspricht jede Menge Spannung.