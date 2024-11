Kreisliga A2: 5:5 heißt es am Ende bei der Spvgg Oberschwandorf

1 Die Oberschwandorfer konterten zehn Minuten vor Ende zum 5:5-Endstand. Foto: Andreas Reutter

Eine heiße Partie mit zahlreichen Toren lieferten sich die Spvgg Oberschwandorf und der TSV Neuhengstett, an deren Schluss die Punkteteilung verdient war.









Ein torreicher Spieltag liegt hinter den Mannschaften der Kreisliga A2. Die Spitzenreiter erfüllten ihre Aufgaben dabei teilweise nur mit Mühe. Hin und Her ging es vor allem in Oberschwandorf, wo die Zuschauer zehn Tore sahen. Spvgg Oberschwandorf – TSV Neuhengstett 5:5 (4:3). Zu Beginn eines torreichen Nachmittags sahen die Zuschauer in Oberschwandorf die eigene Mannschaft im Vorteil, da sich Sebastian Schmidt direkt die erste Torchance nicht nehmen ließ und sein Team in Führung schoss. Der am gestrigen Nachmittag bärenstarke Florin Cadarean legte zwar neun Minuten später den zweiten Heimtreffer nach, die Feldvorteile lagen bis zu diesem Zeitpunkt jedoch eigentlich bei den Gästen. Diese verkürzten nach 18 Minuten durch Philipp Knödler daher folgerichtig auf 2:1, fanden sich in der Folge jedoch verstärkt in der eigenen Defensive wieder.