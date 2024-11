Kreisliga A2: 16 Tore im Spiel: Wart-Ebershardt gewinnt mit drei Hattricks

1 Die Spvgg Wart-Ebershart zeigt eine starke Leistung und bezwingt die Spvgg Oberschwandorf mit einem deutlichen Ergebnis.Foto: Kraushaar Foto:

Die Spvgg Wart-Ebershardt besiegte Oberschwandorf mit 12:4, nachdem sie nach einem frühen Rückstand das Spiel dominierten. Hattricks von Raul, Bodamer und Schmnelzle sicherten den Sieg.









Link kopiert



Der 15. Spieltag brachte ein torreiches 12:4 zwischen der Spvgg Wart-Ebershardt und der Spvgg Oberschwandorf. Die Gäste aus Oberschwandorf gingen in der 15. Minute in Führung und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. „Die erste Viertelstunde spiegelt die bisherige Saison von Oberschwandorf wider. Sie gingen oft früh in Führung, und wir sind schlecht ins Spiel gestartet“, sagte Felix Pfanner, Pressevertreter der Spvgg Wart-Ebershardt.