Kreisliga A1: Wittershausen und Alpirsbach drehen Rückstand in einen Sieg

Für die vier Absteiger aus der Bezirksliga gab es je zwei Siege und zwei Niederlagen. In Wittershausen drehte die TSG die Partie gegen Mitteltal-Obertal.

Die SG Herzogsweiler-Durrweiler hört da auf, wo sie in der letzten Saison aufgehört hat und hat sich die erste Tabellenführung dank eines klaren Erfolgs gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Marschalkenzimmern gesichert. Auch für den zweiten Bezirksliga-Absteiger SV Mitteltal-Obertal war bei seinem Auftritt in Wittershausen nichts zu holen. Dagegen konnte die SG Vöhringen und der SV Alpirsbach-Rötenbach ihre Spiele gewinnen.

SG Herzogsweiler-Durrweiler – SV Marschalkenzimmern/Weiden 4:0 (3:0). Nichts zu holen war auch für den Bezirksliga-Absteiger SV Marschalkenzimmern beim ersten Auftritt in Durrweiler. Die Gastgeber lagen schnell in Führung und konnten ihren Vorsprung durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause bereits auf 3:0 ausbauen. Dem Gäste aus Marschalkenzimmern gelang nach vorne wenig, so war es fast folgerichtig, dass Patrick Stoll mit dem vierten Treffer für die Weilemer für den Endstand sorgte. Tore: 1:0 Mutale Chibula (3.), 2:0 Mihai-Andrei Bondac (35.), 3:0 Norbert Neumann (38.), 4:0 Patrick Stoll (66.).

VfR Klosterreichenbach – SV Alpirsbach-Rötenbach 2:4 (2:0). Nicht ganz unverdient holten die Gäste aus der Klosterstadt bei ihrem Saisondebüt in Klosterreichenbach alle drei Punkte. Die 2:0 Pausenführung des VfR war zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft, da die Gäste einige Chancen schlampig ausspielten. Nach der Pause führten zwei krasse individuelle Fehler der Murgtäler zum schnellen Ausgleich der Gäste. Alpirsbach war von da an klar Chef im Ring. Felix Schneider, der normalerweise im Alpirsbacher Tor steht, sorgte mit seinem Treffer für die endgültige Wende des Spiels. Alpirsbach ließ sich jetzt den Sieg und damit die ersten drei Punkte nicht mehr nehmen. Tore: 1:0 Maik Finkbeiner (19.), 2:0 Pascal Fischer (37.), 2:1 Ahmad Arab (49.), 2:2 Lorenz Engisch (52.), 2:3 Felix Schneider (70.), 2:4 Niamal Arab (81. Strafstoß).

Neuzugang trifft und bereitet vor

TSG Wittershausen – SV Mitteltal-Obertal 4:1 (4:1). Geglückter Auftakt für die TSG Wittershausen, die trotz eines frühen Rückstands gegen den Bezirksliga-Absteiger aus dem Murgtal die Partie klar dominierten. Die TSG sorgte bereits vor der Halbzeit dank schön herausgespielter Treffer gegen defensiv viel zulassende Gäste für klare Verhältnisse. Wittershausens Neuzugang Rico Müller glückte das 3:1 und er bereite die restlichen Tore seiner Mannschaft vor. Nach dem Wechsel schalteten die Gastgeber mehrere Gänge zurück und liefen nie Gefahr, den klaren Vorsprung noch preis zu geben. Tore: 0:1 Finn Braun (10.), 1:1, 4:1 Jannik Schneider (19., 30.), 2:1 Jannis Büttner (22.), 3:1 Rico Müller (26.).

SV Glatten – SG Vöhringen 2:4 (1:2). Die SG Vöhringen ist ihrer Favoritenrolle bei ihrem Saisondebüt in Glatten gerecht geworden. Das Gästeteam von Denis Gonszcz ließ sich auch nach dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen, lag bereits zur Pause mit 2:1 in Führung. Spätestens mit dem Doppelschlag der Mannschaft von der Festallee war die Messe gelesen. Glatten konnte nur noch zum Endstand von 2:4 verkürzen. Tore: 1:0, 2:4 Felix Loch (21., 83. Strafstoß), 1:1, 1:3 Jannik Baumann (29., 55.), 1:2 Oguzhan Altuntas (39.), 1:4 Eigentor (58.).