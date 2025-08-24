Kreisliga A1: Wittershausen und Alpirsbach drehen Rückstand in einen Sieg

Für die vier Absteiger aus der Bezirksliga gab es je zwei Siege und zwei Niederlagen. In Wittershausen drehte die TSG die Partie gegen Mitteltal-Obertal.
Die SG Herzogsweiler-Durrweiler hört da auf, wo sie in der letzten Saison aufgehört hat und hat sich die erste Tabellenführung dank eines klaren Erfolgs gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Marschalkenzimmern gesichert. Auch für den zweiten Bezirksliga-Absteiger SV Mitteltal-Obertal war bei seinem Auftritt in Wittershausen nichts zu holen. Dagegen konnte die SG Vöhringen und der SV Alpirsbach-Rötenbach ihre Spiele gewinnen.