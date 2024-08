Kreisliga A1 West: Erstes Derby geht an den Phönix aus Pfalzgrafenweiler

1 Marvin Epple (links) und der Phönix Pfalzgrafenweiler setzten sich im ersten neuen Derby gegen den 1. FC Egenhausen durch. Foto: Andreas Reutter

In der Kreisliga A1 West haben von den Gewinnern des ersten Spieltages haben nur die SG Dornstetten und der Phönix aus Pfalzgrafenweiler ihr zweites Spiel gewonnen. Der Phönix siegte im neuen Derby.









In Glatten endete die Partie unentschieden, da die Gastgeber gegen die Freudenstädter Zweite in der Schlussminute noch die Partie ausglichen. Ihre ersten Saisonerfolge feierten die Baiersbronner Zweite in Simmersfeld sowie der SV Dietersweiler in Altensteig. Gleich fünfmal traf Norbert Neumann beim Premierenerfolg seiner Mannschaft, der SG Herzogsweiler-Durrweiler.