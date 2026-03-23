Kreisliga A1: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte

Das 1:1-Remis zwischen der SG Vöhringen und der TSG Wittershausen hilft beiden Teams im Aufstiegsrennen nicht wirklich weiter. Nutznießer ist der Tabellenführer aus Dietersweiler.

Dass im Verfolgerduell der Kreisliga A1 zwischen der SG Vöhringen und der TSG Wittershausen nach 90 umkämpften Minuten und jeweils einem Tor auf beiden Seiten die Punkte geteilt wurden, freute vor allem eine dritte Partei: den SV Dietersweiler. Dieser konnte nämlich parallel vor heimischer Kulisse souverän mit 4:0 gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler gewinnen und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Acht Punkte vor den beiden Kontrahenten thront man nun auf dem Platz an der Sonne.

Gerechtes Remis Dementsprechend ärgerten sich nach dem Derby am Sonntagnachmittag beide Seiten. „Ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung“, meinte TSG-Spielertrainer Jannik Schneider. „Jetzt müssen wir eben unsere Hausaufgaben machen und hoffen, dass Dietersweiler anderswo Punkte liegen lässt.“

Auch Denis Gonszcz, der Cheftrainer der SG Vöhringen, sprach von Hausaufgaben: „Mit Blick auf die Tabelle sind das sicherlich eher zwei verlorene Punkte als ein gewonnener. Wir müssen jetzt eben das tun, was Dietersweiler schon die ganze Saison macht: Unsere Hausaufgaben erledigen – egal, gegen welchen Gegner.“ Dass das allerdings leichter gesagt als getan ist, ist allen Beteiligten durchaus bewusst.

Verdacht auf Muskelfaserriss bei Rico Müller

Einen Tick besser mit dem Punkt leben konnten mutmaßlich die Gäste, die bereits nach fünf Minuten mit Rico Müller einen Leistungsträger verletzungsbedingt verloren. „Es ist vermutlich ein Muskelfaserriss“, berichtet Schneider und stellt sich auf eine mehrwöchige Zwangspause für seinen Kollegen ein. Dennoch schaffte es die TSG, den durch einen Treffer von Jannik Baumann entstandenen 0:1-Pausenrückstand nach dem Seitenwechsel noch aufzuholen. Fabian Spath traf zwölf Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleich. „Es war ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenigen Strafraumszenen“, fasste Gonszcz die Punkteteilung zusammen.

Beide Teams noch angriffslustig

Trotz des relativ großen Rückstands auf den Tabellenführer bleiben sowohl die Vöhringer als auch die Auswahl aus Wittershausen selbstverständlich angriffslustig für die restliche Saison. „Dietersweiler muss ja noch sowohl gegen uns als auch gegen Vöhringen spielen“, so Jannik Schneider. „Wenn sie diese beiden Spiele verlieren, dann sind es schon nur noch zwei Punkte.“ Und auch Denis Gonszcz hat sich das direkte Duell bereits im Kalender markiert, betont aber erneut: „Davor müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen!“