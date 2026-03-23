Kreisliga A1: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte

Das 1:1-Remis zwischen der SG Vöhringen und der TSG Wittershausen hilft beiden Teams im Aufstiegsrennen nicht wirklich weiter. Nutznießer ist der Tabellenführer aus Dietersweiler.
Dass im Verfolgerduell der Kreisliga A1 zwischen der SG Vöhringen und der TSG Wittershausen nach 90 umkämpften Minuten und jeweils einem Tor auf beiden Seiten die Punkte geteilt wurden, freute vor allem eine dritte Partei: den SV Dietersweiler. Dieser konnte nämlich parallel vor heimischer Kulisse souverän mit 4:0 gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler gewinnen und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Acht Punkte vor den beiden Kontrahenten thront man nun auf dem Platz an der Sonne.