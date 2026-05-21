Kreisliga A1: Vöhringens Schlotter sagt klar – Zweite Hälfte „ist enttäuschend verlaufen“

Die SG Vöhringen hatte den Wiederaufstieg als Ziel. Doch die Luft scheint raus. Zum Abschied von Trainer Denis Gonscz hätte sich Marc Schlotter mehr erhofft.

Die ersten Entscheidungen in der Liga sind gefallen. Der SV Dietersweiler steigt auf und der SC Kaltbrunn folgt dem SV Betzweiler-Wälde und dem VfR Klosterreichenbach in die Liga sorgenlos. Am drittletzten Spieltag ringen die Mannschaften ab Tabellenplatz acht weiterhin um den Ligaverbleib. Bereits am Freitagabend werden die Spiele aufgrund des Pfingstwochenendes ausgetragen.

Die SG Vöhringen läuft nach drei sieglosen Partien Gefahr, den Anschluss nach oben endgültig aus den Augen zu verlieren. Die Vöhringer waren nach ihrem Abstieg aus der Bezirksliga angetreten, sofort wieder aufzusteigen. Dieses Ziel hat die Mannschaft von der Festallee vor allem nach der Winterpause etwas aus den Augen verloren.

Vöhringens spielender Co-Trainer Marc Schlotter versucht sich einen Reim darauf zu machen. „Die zweite Saisonhälfte ist enttäuschend verlaufen. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumreden. Da gibt es meiner Ansicht nach mehrere Gründe. Wir haben versucht, einen neuen spielerischen Ansatz einzubauen. Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Außerdem bekommen wir in den letzten Wochen deutlich zu viele Gegentore und auch der Ausfall unserer Nummer eins zwischen dem Pfosten, Daniel Dittmann (Achillessehnenriss), war sicherlich nicht gerade förderlich für unsere Situation.“

Abschied von Denis Gonscz

Die Vöhringer Bilanz nach der Winterpause spiegelt Schlotters Analyse wider. Drei Siege aus neun Partien genügen aktuell nicht, um das selbst gesteckte Saisonziel zu erreichen. Obgleich es den Mannschaften an der Tabellenspitze bis auf Ausnahme des frisch gebackenen Meisters SV Dietersweiler insgesamt an Konstanz gefehlt hat.

Vöhringens Trainer Denis Gonscz hätten alle Beteiligten einen erfolgreicheren Abschluss zum Ende seiner Trainertätigkeit beim A-Ligisten gewünscht. Auf ihn folgt im Sommer Björn Straub. Vielleicht war in dieser Saison nach dem Abstieg einfach die Luft irgendwie raus.

Gonczcz Bilanz kann sich jedenfalls sehen lassen. 2020 hat er die Mannschaft von seinem Vorgänger Markus Helber übernommen und bildete gemeinsam mit Tom Schmid und Nico Hellstern ein Trainertrio. Fünf Jahre konnte sich die SG Vöhringen unter seiner Führung im Bezirksoberhaus halten, zwei Spielzeiten davon fielen mehr oder weniger der Pandemie zum Opfer. Gleich in seinem ersten Trainerjahr schaffte er es mit seiner Mannschaft ins Bezirkspokal-Endspiel, das die Vöhringer gegen den SV Baiersbronn im Elfmeterschießen verloren geben mussten. Marc Schlotter, Vöhringens Co-Trainer, hat seinem guten Kumpel und Cheftrainer einiges zu verdanken. „Er hat mich, als ich noch relativ jung war, zum Kapitän ernannt und ich habe ihm doch einiges zu verdanken, dass er da an mich geglaubt hat. Ich bin auch dankbar, dass ich in meinem ersten Trainerjahr ihn zur Seite hatte“, so die wertschätzenden Worte von Schlotter über seinen Trainerkollegen Gonczcz.