Kreisliga A1: Vöhringens Schlotter sagt klar – Zweite Hälfte „ist enttäuschend verlaufen“

Die SG Vöhringen hatte den Wiederaufstieg als Ziel. Doch die Luft scheint raus. Zum Abschied von Trainer Denis Gonscz hätte sich Marc Schlotter mehr erhofft.
Die ersten Entscheidungen in der Liga sind gefallen. Der SV Dietersweiler steigt auf und der SC Kaltbrunn folgt dem SV Betzweiler-Wälde und dem VfR Klosterreichenbach in die Liga sorgenlos. Am drittletzten Spieltag ringen die Mannschaften ab Tabellenplatz acht weiterhin um den Ligaverbleib. Bereits am Freitagabend werden die Spiele aufgrund des Pfingstwochenendes ausgetragen.