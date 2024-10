Kreisliga A1: Trainer gibt bei der SG Herzogsweiler-Durrweiler Stabilität in der Defensive

1 Daniel Pinjusic sorgt für die Stabilität in der Defensive der SG Herzogsweiler-Durrweiler. Foto: Wagner

Die SG Herzogsweiler-Durrweiler ist eines der formstärksten Teams der Kreisliga A1. Das Team konnte die letzten vier Spiele für sich entscheiden und die Serie soll gegen den 1. FC Egenhausen weitergehen.









An diesem Spieltag stechen zwei Partien hervor. Zum einen stehen sich in Durrweiler zwei Verfolger des Spitzenduos gegenüber: die SG Herzogsweiler-Durrweiler empfängt die Gäste aus Egenhausen. Am Tabellenende treffen der SV Huzenbach und die Sportfreunde Aach aufeinander, die am vergangenen Wochenende beide ihre Spiele gewinnen konnten.