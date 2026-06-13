Kreisliga A1 Topspiel: Triberg/Nußbach siegt zum Saisonabschluss bei der DJK Villingen

Am letzten Spieltag der Saison gewinnt die SG Triberg/Nußbach in einem Spiel, in dem es für beide Teams um nicht mehr viel ging, mit 2:0 bei der DJK Villingen.
Kreisliga A1: DJK Villingen – SG Triberg/Nußbach 0:2 (0:1). Im letzten Saisonspiel boten beide Teams eher einen lauen Sommerkick. Nicht verwunderlich, schließlich ging es sportlich um nichts mehr. So war die Partie dennoch im Zeichen der beiden Torhüter. Über die 90 Minuten zeigten DJK-Schlussmann Leonardo Lakatos und sein Gegenüber Valentin Nagel mehrere Glanzparaden bei Schüssen ihrer Gegner.