Kreisliga A1 Topspiel: Triberg/Nußbach siegt zum Saisonabschluss bei der DJK Villingen

Am letzten Spieltag der Saison gewinnt die SG Triberg/Nußbach in einem Spiel, in dem es für beide Teams um nicht mehr viel ging, mit 2:0 bei der DJK Villingen.

Kreisliga A1: DJK Villingen – SG Triberg/Nußbach 0:2 (0:1). Im letzten Saisonspiel boten beide Teams eher einen lauen Sommerkick. Nicht verwunderlich, schließlich ging es sportlich um nichts mehr. So war die Partie dennoch im Zeichen der beiden Torhüter. Über die 90 Minuten zeigten DJK-Schlussmann Leonardo Lakatos und sein Gegenüber Valentin Nagel mehrere Glanzparaden bei Schüssen ihrer Gegner.

So musste in einer insgesamt chancenarmen Begegnung eine Standardsituation her, bis der Knoten platzte. Tribergs Martin Hilser marschierte in der 37. Minute quer zum Tor im Strafraum zur Mitte und wurde von den Beinen geholt. Stjepan Geng verwandelte mit all seiner Oberliga-Erfahrung beim FC 08 Villingen platziert ins Eck, hatte allerdings Glück, dass Lakatos den Ball nicht hielt, da er ins richtige Eck abtauchte. Dieses 1:0 nahm die SG mit in die Pause.

DJK zu harmlos

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie im gleichen Stil ausgeglichen und es ging hin und her. Doch die DJK war zu harmlos im Abschluss. Besser machte es Florian Mischinger für die SG Triberg/Nußbach, der die Kugel kurz vor dem Ende zum 2:0 ins Villinger Tor bugsierte.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga B1 Bezirk Schwarzwald Bad Dürrheim holt sich am letzten Spieltag die Meisterschaft Der SSC Donaueschingen spielt am letzten Spieltag der Saison nur 1:1 gegen den NK Hajduk VS. Der vor dem Spieltag punktgleiche FC Bad Dürrheim siegt und holt die Meisterschaft.

Bei der DJK standen nach der Partie noch Verabschiedungen an: Torhüter Lakatos geht zum FC Königsfeld, Jesse Hildbrand zieht wegen seines Studiums nach Heidelberg und Felipe Schnee geht zur SG Mönchweiler/Peterzell.

Für Stjepan Geng, den Spielertrainer der SG, der wie Spieler-Co Heiko Holzapfel um ein weiteres Jahr in der Bergstadt verlängert hat, schloss die Saison mit einem sehr guten Ergebnis ab und er freute sich „über einen nicht unverdienten Sieg." Francesco Milia, Trainer bei der DJK, freute sich an dem Tag „natürlich vor allem über den Meistertitel unserer 2. Mannschaft."

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga B2 Topspiel Dem SV Mundelfingen gelingt der direkte Wiederaufstieg Der SV Mundelfingen hat am letzten Spieltag mit 6:2 gewonnen und so die Meisterschaft im Duell mit der SG Oberbaldingen/Öfingen klar gemacht.

Statistik

DJK Villingen: Lakatos (80. Ott) – Schwind, Hildbrand (80. Ro. Müller), Rosenfelder, Milia, Schreiber, (55. Hartmann), Podolski (49. Pascal), Juric (65. Daffeh), Dornbach, Hermannstädter, Maier.

SG Triberg/Nußbach: Nagel – Sickinger (52. Ad. Popa), Rüster, Vuk, Ca. Popa, Hilser (77. Boeken), Herdner (52. Baysalov), Holzapfel, Mischinger, Scherzinger, Geng.

Schiedsrichterin: Mia Schumacher (VfB Villingen).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Geng (37.), 0:2 Mischinger (88.).