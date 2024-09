Kreisliga A1 – Topspiel: Eintracht gibt drei Führungen aus der Hand – Spannung in der Nachspielzeit

Eintracht gibt drei Führungen aus der Hand – Spannung in der Nachspielzeit

1 In einem packenden A1-Topspiel erzielten Sven Müller (links, grün-weißes Trikot) sowie Nico Rapp (rechts) alle drei Tore für die SG Fischbach/Weiler, die dreimal einen Rückstand aufholte. Foto: Holger Rohde

SG Fischbach/Weiler und SG Eintracht Gütenbach-Neukirch trennen sich mit einem 3:3 . Nico Rapp erzielt in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich für die Gastgeber.









SG Fischbach/Weiler - Eintracht Gütenbach-Neukirch 3:3 (2:2). Im Topspiel auf dem kleinen Platz in Weiler sahen die Fans, was das Fußballherz begehrt: Ein Rauf und Runter, viele gefährliche Torraumszenen und jede Menge Treffer aus Standardsituationen. Mit dem bitteren Ende für die Gäste, die dreimal in Führung lagen und kurz vor dem Ende noch zwei Punkte abgaben.